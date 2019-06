editato in: da

Il blazer è un capo must have che può completare il vostro look in modo chic e naturale, aggiungendo un tocco di eleganza anche ad un semplice paio di jeans. Con questo post vedremo insieme quattro idee di look da cui prendere spunto per indossare più spesso questo capo nella vostra vita di tutti i giorni!

Blazer, quattro idee di look per indossarlo con stile: con la cintura

Come lo portano le influencer e le fashion blogger: con la cintura in vita, ossia in versione belted blazer. Fa per voi se il unto vita è quello che volete mettere in risalto nel vostro fisico, quindi se avete una fisionomia a clessidra o a pera, o se desiderate mascherare le culottes de cheval.

Blazer, quattro idee di look per indossarlo con stile: con i jeans

Il blazer è un capo che rende immediatamente elegante qualunque look, compreso un semplice paio di jeans. Potete indossarlo con le décolleté, con le sneakers, con le slingback, le stringate, le ballerine… ci penserà lui a dare al vostro look il tocco in più.

Blazer, quattro idee di look per indossarlo con stile: destrutturato

Se il punto vita non è il vostro forte e anzi, preferite mascherarlo, optate per un blazer dal taglio destrutturato, quindi senza sfiancatura, e lasciatelo aperto. Sarà utile per non far cadere l’occhio su fianchi e addome. Vi raccomando di metterlo però con un pantalone preferibilmente dal taglio slim.

Blazer, quattro idee di look per indossarlo con stile: con la gonna

Anche la gonna è un complemento perfetto per il blazer! Fate in modo però che sia più lunga dell’orlo della giacca e preferite un taglio semplice. Quella a matita ad esempio è l’ideale, ma va bene anche una mini a portafoglio, se le gambe sono il vostro punto di forza.