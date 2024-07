Zaino da viaggio per volare low cost e leggeri: ecco i migliori

Fonte: iStock I migliori zaini a mano compatibili con le esigenze delle compagnie low cost

Negli ultimi anni, i viaggiatori hanno assistito a una rapida espansione delle compagnie aeree low cost, le quali offrono voli a prezzi estremamente competitivi.

Tuttavia, uno degli aspetti più discussi (e spesso criticati) di queste compagnie è la politica relativa al bagaglio a mano gratuito. Infatti, la scelta di scorporare il bagaglio a mano dal servizio base è una strategia di pricing attuata dalle compagnie low-cost per tenere bassi i prezzi dei voli per risultare più competitive, per poi modificarli nel momento in cui, nelle fasi successive dell’acquisto online, il viaggiatore desidera trasportare un bagaglio. L’unico bagaglio che è accettato dalle compagnie di questo tipo senza costi aggiuntivi è uno zaino di piccole-medie (uno solo a persona) di dimensioni che cambiano (di poco) da compagnia a compagnia. Superare queste dimensioni significa dover pagare un supplemento o dover imbarcare il bagaglio in stiva.

Dimensioni del bagaglio a mano gratuito

Ecco quali sono le dimensioni del bagaglio gratuito delle principali compagnie low cost:

Ryanair : La compagnia irlandese è la più stringente su questo tema. Infatti, permette un piccolo bagaglio a mano gratuito di dimensioni 40x20x25 cm di massimo 10kg. Per portare a bordo un secondo bagaglio più grande (55x40x20 cm) e ottenere imbarco prioritario, è necessario acquistare l’opzione “Priority & 2 Cabin Bags”.

: La compagnia irlandese è la più stringente su questo tema. Infatti, permette un piccolo bagaglio a mano gratuito di dimensioni 40x20x25 cm di massimo 10kg. Per portare a bordo un secondo bagaglio più grande (55x40x20 cm) e ottenere imbarco prioritario, è necessario acquistare l’opzione “Priority & 2 Cabin Bags”. EasyJet : EasyJet consente di portare un solo bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime 45x36x20 cm, di massimo 15kg. Anche qui, è possibile acquistare l’opzione “Up Front” o “Extra Legroom” che permette di portare un bagaglio a mano aggiuntivo di dimensioni 56x45x25 cm.

: EasyJet consente di portare un solo bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime 45x36x20 cm, di massimo 15kg. Anche qui, è possibile acquistare l’opzione “Up Front” o “Extra Legroom” che permette di portare un bagaglio a mano aggiuntivo di dimensioni 56x45x25 cm. Wizz Air : La politica di Wizz Air prevede un bagaglio a mano gratuito di dimensioni 40x30x20 cm di 10kg. L’acquisto del servizio “WIZZ Priority” permette di portare a bordo un secondo bagaglio (55x40x23 cm).

: La politica di Wizz Air prevede un bagaglio a mano gratuito di dimensioni 40x30x20 cm di 10kg. L’acquisto del servizio “WIZZ Priority” permette di portare a bordo un secondo bagaglio (55x40x23 cm). Vueling: Vueling permette di imbarcare gratuitamente un bagaglio a mano di 40x20x30 cm senza limiti di peso purché il bagaglio sia facilmente riponibile sotto il sedile di fronte al passeggero. Per portare a bordo un secondo bagaglio a mano più grande ( 55x40x20 cm) bisogna acquistare uno dei servizi aggiuntivi come l’imbarco prioritario (“Vueling Optima”, “Vueling Family”, “Vueling TimeFlex” o “Vueling Space One”).

Come scegliere il bagaglio a mano gratuito

Conoscere in anticipo le politiche specifiche e prepararsi adeguatamente può evitare spiacevoli sorprese e garantire un viaggio tranquillo e senza stress. Acquistare un bagaglio che rispetti le dimensioni massime consentite dalle compagnie low cost è un investimento strategico per ottimizzare lo spazio disponibile nel bagaglio gratuito e godere del vantaggio dei voli low cost. La capienza degli zaini e dei borsoni si misura in litri e puoi regolarti secondo questi volumi:

Bagaglio piccolo (10-20 litri) : Ideale per uscite brevi o per chi trasporta solo pochi oggetti.

: Ideale per uscite brevi o per chi trasporta solo pochi oggetti. Bagaglio medio (20-30 litri) : Perfetto per l’uso quotidiano, escursioni di un giorno, o il trasporto di laptop e libri.

: Perfetto per l’uso quotidiano, escursioni di un giorno, o il trasporto di laptop e libri. Bagaglio grande (30-50+ litri): Adatto per viaggi lunghi, escursioni più impegnative o chi ha bisogno di portare con sé attrezzature più voluminose.

Considera sempre che laptop, pc, tablet e simili devono rientrare nelle dimensioni del bagaglio a mano gratuito quindi preferisci un modello che predispone lo spazio per gli oggetti tecnologici. Per non incorrere in spiacevoli furti, opta per un modello con tasca antifurto (posta sullo schienale). Ricorda inoltre che lo devi indossare per molte ore durante gli spostamenti, ad esempio, da casa all’aeroporto o verso il tuo hotel o casa vacanze quindi sceglilo ergonomico e comodo. Infine, un’ultima tips: aiutati a sfruttare al 100% dello spazio con i sacchetti sottovuoto (occhio alle dimensioni, devono entrare perfettamente nello zaino!).

I migliori modelli a meno di 50 euro

Take2Cabin di American Tourister è uno dei modelli più venuti in assoluto come bagaglio a mano; oggi è disponibile con un nuovo look ed è ideale per tutti coloro che viaggiano con compagnie aeree low cost che desiderano un prodotto di bordo resistente, organizzato e leggero ma capiente. Gli zaini sono interamente realizzati in materiale rPET utilizzando l’innovativa tecnologia Recyclex Material di American Tourister. Gli zaini Take2Cabin corrispondono alle dimensioni a bordo consentite da Ryanair (Backpack in taglia S) e EasyJet (Backpack in taglia M) Wizz Air (Backpack taglia SM) e sono adatti a circa 2 giorno di viaggio. Assicurati di scegliere il tuo preferito tra i 5 colori!

Offerta American Tourister American Tourister Take2Cabin taglia S- M -MS

Lo scomparto principale dello zaino (Scelta Amazon) Hayayu ha un design con apertura a 180 gradi che consente di aprirlo velocemente e superare rapidamente i controlli di sicurezza e di riporre i bagagli. All’interno sono presenti due borse a rete in cui è possibile riporre piccoli oggetti e altri oggetti e ricerca velocemente ciò che ti serve. Utilissima la tasca antifurto dove mettere i preziosi. Disponibile in 6 colori bellissimi!

Hayayu Borse da Cabina Daypack

Ed eccoci arrivati a lui, il numero 1 più venduto su Amazon: questo zaino in poliestere resistente impermeabile ma traspirante, è leggero ma resistente, comodo per alleviare la pressione delle spalle. Non sbiadisce con il tempo e predispone una tasca con due spazi, uno scomparto per laptop (adatto per un tablet da 13 “e 14” laptop rispettivamente). Prevede uno scomparto separato e una porta di ricarica incorporata che ti permette di caricare il tuo telefono sempre e ovunque. Puoi selezionare colore e taglia in tantissime varianti sulla base delle dimensioni che ti servono e della compagnia low cost con cui viaggi abitualmente.

Offerta SZLX Zaino da viaggio

I migliori modelli a meno di 30 euro

Tra i modelli low cost, CabinMax (Scelta Amazon) offre uno zaino Ryanair 40x20x25 modello Metz 20L Stowaway in poliestere riciclato (rPET) ma la sua produzione richiede il 59% di energia in meno. Il design ergonomico e leggero è comodo e facile da indossare lo rende il compagno perfetto per le tue avventure.

Offerta CabinMax Zaino da Viaggio - Scelta Amazon

Lo zaino RuoSien si apre a 180 ° e, grazie alla coulisse in stile bagaglio, puoi imballare e organizzare il contenuto del tuo bagaglio perché non si stropicci e non si rovini. Può ospitare un laptop indipendente da 14 pollici, uno scomparto piccolo, una tasca impermeabile indipendente, una tasca antifurto posteriore, e altre tasche per trovare facilmente i tuoi oggetti. Il prezzo cambia leggermente in base al colore scelto.

Offerta RuoSien Zaino Bagaglio a Mano

Leyrica è un marchio giovane di borse da viaggio che si concentra sulla progettazione di zaini dal massimo comfort, praticità e sicurezza, tenendo pienamente conto delle dimensioni standard e delle norme delle compagnie aeree e per offrire ai viaggiatori la migliore esperienza e la massima convenienza. Le dimensioni esterne sono 40x20x25 cm (comprese le dimensioni esterne come manici e spallacci dopo il riempimento del prodotto). Il prezzo è super conveniente e lo puoi riutilizzare in tante occasioni di vita quotidiana!

Offerta Leyrica Zaino da Viaggio casual

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram