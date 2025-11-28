Il maglione a rombi è tornato, come lo indossano le star: da Pamela Anderson a Cynthia Erivo
Nella scarsità di lati positivi che il gelido clima invernale prevede — oltre alle serate trascorse in totale relax con la complicità di copertina e bevanda fumante ed il Natale, si intende — spicca di sicuro l’abbigliamento. Rifugiarsi nel tepore della maglieria di stagione costituisce già di per sé una prospettiva alquanto lieta, che è elevata di anno in anno da soluzioni di stile assai accattivanti: tra quelle odierne, decisamente più couture del passato, a saltare all’occhio è in particolare l’eclatante ritorno del motivo Argyle. Nato in Scozia nel diciottesimo secolo, un tempo associato ai circoli di golf più austeri ma anche all’armadio dei nonni, questo è a gran sorpresa al momento il più grande oggetto del desiderio di ogni fashionista: tra loro sono le celebrities per prime a star riscoprendo con entusiasmo il grande fascino di questa stampa che si credeva demodé, mettendone in luce il potenziale glamour. Una delle prime è stata Pamela Anderson, che ha indossato un maxi maglione beige ed argento a rombi, a collo alto, come minidress sotto a cappotto ton sur ton e sandali con cinturino metallizzati.