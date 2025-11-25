Cappotti autunno-inverno 2025/26, quali scelgono le star: da Elisabetta Canalis a Gigi Hadid
È già quel momento dell’anno: trench e giacche di pelle, per quanto pezzi cult del guardaroba, stanno velocemente facendo ritorno ai meandri della cabina armadio per far spazio al vero re dei capispalla invernali. Stiamo ovviamente parlando del cappotto, da sempre — e per sempre — protagonista incontrastato della fredda stagione, pronto a ripararci con estremo charme dalle intemperie. Si sa, quando entra in gioco lui non serve quasi più scoprire cosa c’è sotto: è esso stesso l’outfit. Va da sé come anche le passerelle dell’autunno-inverno 2025/26 lo abbiano posto al centro della scena, tra tagli fluidi, volumi cocoon e accenti rétro. A mostrarceli per le strade come si trattasse di una sfilata le celebrities, ognuna con il proprio favorito sulle spalle. Elisabetta Canalis ha recentemente aperto le danze con un modello extra long, marrone cioccolato e a doppio petto.