Getty Images Saint Laurent Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

La moda autunnale, si sa, è tutta una questione di strati, che vanno via via aumentando all’avvicinarsi dei mesi più gelidi. Va da sé come riuscire ad individuare la giacca giusta — o, per meglio dire, le giacche giuste — da acquistare sia una questione a dir poco cruciale. A facilitare grandemente la transizione del guardaroba in vista dell’imminente cambio di temperatura (che per qualcuno è già una dura, durissima realtà) sono, al posto nostro, le passerelle di stagione. I capispalla cult del momento sono già stati svelati.

I 5 capispalla da acquistare per l’autunno 2025, tra glamour e tepore

Soltanto una cosa entusiasma noi inguaribili fashion addicted più dell’imminente prospettiva di trascorrere serate “in pieno chill”, tra il plaid ed il guanciale, nella stagione più spettrale di tutte, e questa è la confortante consapevolezza di poter tornare presto ad indossare una giacca autunnale: una vecchia amica a tutti gli effetti, collante d’ogni outfit degno d’attenzione, nostra inseparabile coperta couture.

E poi in alcune circostanze è necessario giocare d’anticipo: specie se il rischio è quello di alzarsi al mattino intorpiditi, con il pigiama corto e le infradito ancora ai piedi, causa termometro che è rovinosamente sceso durante l’arco della notte. Se il solo oltrepassare la soglia di casa sarà la sfida più difficile della giornata, con un po’ di fortuna, per il resto delle ore, già lo sappiamo, il sole sarà ancora alto nel cielo: appare dunque determinante saper scegliere il look più adatto per fronteggiare ogni possibile sbalzo d’umore del clima.

Vista la natura ballerina delle temperature che da sempre caratterizzano l’autunno, negli ultimi anni un po’ più di prima, c’è bisogno di capi ma soprattutto giacche sì facili da indossare, ma anche da togliere. Pesanti, ma non eccessivamente.

In totale armonia con le tendenze moda più influenti del periodo, i capispalla attualmente in voga toccano alcuni elementi principali: tra classici intramontabili e nuovo minimalismo sportivo, le collezioni autunno/inverno 2025-26 hanno visto sorgere diversi modelli, dai design aviator in pelle di Miu Miu e Bally, passando per i soprabiti in tessuto tecnico con stampe a quadri di Ralph Lauren e Tory Burch, per arrivare a modelli più massimalisti, come quelli contrassegnati da pelliccia sintetica e stampe animalier alla Khaite o alla Fendi. Niente paura, però, per le amanti dell’essenzialità, a regnare sono ancora blazer sartoriali e pezzi in suede.

Se la giacca di pelle è sempre in vista, e questo potevamo immaginarlo, in questa stagione intermedia la vera novità sono i bomber con maniche a blouson, come visto da Khaite, e la giacca utility di ispirazione militare. Ma andiamo con ordine.

Giacca scamosciata (o in suede)

Il tempo scorre inesorabile eppure il buon vecchio suede — la morbidissima pelle scamosciata, per gli amici — resta comunque una delle tendenze più cool dell’autunno/inverno 2025-2026: già a partire dalla scorsa stagione grazie a Fendi e Prada si è assistito al grande ritorno di questo iconico materiale, che sa persino scaldare come un sospirato abbraccio, e ad oggi la giacca in simil camoscio si è meritatamente aggiudicata un posto come caposaldo del guardaroba autunnale tipo dall’alto della pedana di Gabriela Hearst e Ralph Lauren.

Ricca di texture e personalità, aggiunge immediatamente carattere al look e si abbina senza sforzo a denim, pelle e lana. Se la pioggia è senza dubbio la sua nemica giurata, è perfetta quando le temperature scendono ma nel cielo splende ancora il sole nelle calde tonalità del marrone, dal caramello fondente e del golosissimo cioccolato.

ONLY Faux Suede Jacket Giacca da donna scamosciata ONLY

Bomber e giacche da aviatore

Altro tormentone di cui l’odore aleggiava nell’atmosfera già qualche mese addietro è sicuramente la giacca da aviatore, ed ecco come da programma un tripudio di bomber (in pelle e non) passare dalle sfilate di Miu Miu, Khaite e Bally alla scena streetwear. Che se ne scelga uno classico oppure qualche alternativa più ricercata, magari rifinita in shearling, le possibilità di abbinamento sono pressoché infinite.

Ampio e morbidissimo, questo capospalla si presta infatti particolarmente a mixare tessuti e stili: è lui la scelta adatta agli spiriti eclettici che sono abituati ad osare, ma che non per questo intendono rinunciare al tepore.

PATRIZIA PEPE Bomber Ecopelle Bomber in ecopelle da donna Patrizia Pepe

Blazer: XXL o bar?

Non c’è davvero gusto che tenga: l’autunno è la stagione del blazer. E quell’affascinante modello retrò, che si indossava negli anni Novanta, dal fit morbido e squadrato, è tornato incredibilmente di moda a sfidarne la contemporanea rivisitazione XXL.

Stiamo parlando di quella nota al mondo come giacca bar, o bar jacket, ideata in origine da Christian Dior, nel lontano 1947, e che tutt’oggi continua ad essere presente nelle collezioni della maison parigina e oltre: ha le spalle morbide, la vita stretta ed un leggero peplo che sono da considerarsi ancora attuali come settanta anni fa.

Trench, corti e lunghi

Grande classico del guardaroba di mezza stagione, è tornato protagonista ancora una volta il raffinatissimo trench: tra eleganza e mistero, corto o midi, resta tuttora una delle soluzioni più interessanti per quando piove o, più semplicemente, si è alla ricerca di una giacca statement.

Da qualche anno a questa parte il più classy dei soprabiti ha iniziato a spuntare ovunque, da Prada, Max Mara e Burberry sino ai marchi più noti del fast fashion, e lo vediamo adesso regnare indisturbato tra i capi imprescindibili dell’autunno. Raffinato e senza tempo, non ci stancherà mai: in fondo parliamo di un pezzo “jolly”, dalle linee semplici, capace di adattarsi ad ogni situazione ma anche e soprattutto clima. Non vige alcuna regola per quanto riguarda il suo taglio, doppiopetto o monopetto, e tantomeno in materia di colore.

Ogni tonalità di marrone — dal beige al color cammello — è la benvenuta nell’armadio, da indossare per completare ogni outfit casual-chic per il giorno così come per la sera.

Giacca di pelle, in ogni modello possibile

Non esiste mezza stagione senza che una giacca, blazer o chiodo che sia, in lucente pelle fuoriesca dai meandri dell’armadio per dominare la scena. Parliamo di una voga che trae ispirazione dal panorama moda anni Novanta, e c’è senz’altro qualcosa di magico nell’indossarla sopra a quei capi leggeri indossati sino a settembre inoltrato.

È freschezza disinvolta, un tocco di classe immediato, e lo è da The Attico a Burberry: abbinata con nonchalance ad un abito corto quanto ad un paio di jeans consumati, è lei il must-have d’autunno che non risulterà mai demodé. E, se non è già nel tuo guardaroba, è adesso il momento giusto per acquistarne una.