Fonte: Getty Images, Hinnominate Mother, Carrera, Golden Goose, Villa31 Bomber donna: i consigli per portarlo con stile

Abbiamo cominciato a vederlo già da qualche tempo e si sta ormai facendo prepotentemente largo sulle strade, complice anche la bella stagione che sta per arrivare: sto parlando del bomber, la giacca presa in prestito dal baseball e dai college americani e rivista e rielaborata in mille modi.

Oggi è uno dei capi must have e si può trovare davvero in mille varianti diverse: in satin, in felpa, in tinta unita o arricchito di ricami e applicazioni più o meno preziose. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Premesso, soprattutto nelle versioni più elaborate, si tratta di un capo molto particolare, a meno che non vogliate copiare dei look stile influencer o Pinterest, che non sono esattamente da tutti i giorni, dovete fare attenzione a come lo portate.

Come indossare il bomber

Il bomber è un capo sportivo per definizione e ha una lunghezza ben precisa, a meno di non sceglierlo oversize. Date queste sue caratteristiche, mette in risalto il punto vita e lascia completamente scoperto il lato B. Per questo motivo, va abbinato con attenzione per evitare che enfatizzi i nostri difetti, invece di minimizzarli. Di seguito i miei consigli:

Se avete i fianchi importanti

Portatelo sopra una gonna, magari in plissé, altro must per la primavera estate, infilate la t-shirt dentro e lasciatelo aperto.

Se avete molto seno

Evitate le fantasie sulla parte anteriore se non volete che l’occhio cada proprio lì. Preferite un modello ricamato sulla schiena o con patch anteriori ma solo da un lato.

Se lo volete in fantasia/elaborato

Se vi siete innamorate di un modello super ricamato, meglio che il resto del look sia basic, quindi via libera a jeans e t-shirt minimal. Non mescolate troppi colori, sarà il bomber il punto forte del vostro look, quindi puntate solo su quello.

Se preferite la tinta unita

È decisamente più facile da indossare, ma si rischia l’effetto noia. Come renderlo più stiloso? Aggiungete un pezzo che ravvivi il look, come fanno le fashion icon: mettete una ballerina particolare e lasciatelo sulle spalle, oppure abbinatelo ad un capo in fantasia.

Giubbotto bomber: per non sbagliare mai

Indipendentemente dal modelle che scegliete, se abbinate jeans e t-shirt basiche, non sbaglierete. Un bell’occhiale da sole e la vostra borsa preferita e sarete perfette!

Bomber corto donna

Se le gambe sono il vostro punto di forza, approfittate del fatto che il bomber sia una giacca corta e mettetele in evidenza con mini o, se siete delle fashion victim inveterate, con sandali platform XXL, magari coloratissimi. Se all’insieme aggiungete un tocco di colore, renderete il tutto più fresco e girly.

Bomber donna invernale

Il bomber è un capo portabilissimo anche d’inverno. Se nella mezza stagione preferirete tonalità chiare o colori più accesi, in autunno inverno via libera a tutti i toni della terra, al nero, al verde militare. Se temete che non sia abbastanza pesante, allora vestitevi bene sotto, partendo dalla biancheria: con una canotta lana seta vi farà sentire immediatamente al calduccio!

Come indossare bomber oversize

Personalmente, il bomber in versione oversize è quello che preferisco: è cool, giovane senza essere giovanile e si presta ad aggiungere il tocco rock a qualunque look. Per equilibrarlo, indossate capi più asciutti nella parte inferiore del corpo, come mini e collant coprentissimi, o pantaloni dal taglio slim. Va da sé che il denim è sempre una scelta perfetta.