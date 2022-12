Fonte: Unsplash Biancheria intima sostenibile: ecco 5 brand da conoscere

Se si vuole avere un approccio alla moda che sia etico e sostenibile, l’ideale sarebbe di evitare il più possibile di acquistare capi nuovi, ma di preferire il vintage o il second hand. Quando si parla di biancheria intima però le riserve sono tante: si fa fatica a comprare l’usato, a meno che non sia nuovo con cartellino, e non sempre lo si trova. Si finisce quindi spesso su catene fast fashion la cui produzione non può definirsi né etica né sostenibile, e la cui qualità spesso lascia a desiderare.

Per evitare di cadere in questa scelta, che è sempre la più facile, vorrei suggerirvi 5 brand alternativi di biancheria intima etica e sostenibile, che vale anche la pena seguire su Instagram, perché danno informazioni importanti sulla sostenibilità, sui tessuti e sul perché è importante la materia prima di origine naturale a contatto con la pelle.

Brand di biancheria etica e sostenibile: Chité

Chité è un brand milanese di biancheria, che fornisce anche un servizio di realizzazione capi su misura, una manna dal cielo soprattutto per chi fa fatica a vestire il proprio seno.

Biancheria intima sostenibile, i capi di CasaGIN

CasaGIN è un brand padovano che realizza i suoi capi in viscosa di faggio. La viscosa è una fibra naturale, derivata dalla cellulosa di vari tipo di piante. Il processo per filarla è di tipo chimico, quindi, per essere sicuri di quello che vi mettete addosso, cercate sempre brand come questo che vi garantiscono la bontà e la trasparenza di tutta la filiera.

La biancheria sostenibile di Lizé

Lizé è un brand veneto, che realizza e distribuisce biancheria in materiali naturali sostenibili come la lana seta, perfetta per l’inverno, o la pura seta, ideale soprattutto se avete problemi come dermatiti o allergie.

Il brand Aurore Lingerie per una biancheria sostenibile Made in Italy

Aurore è un brand italiano che realizza lingerie (anche molto sexy!) completamente in Italia e con tessuti certificati. Per rassicurarvi sul fatto che indossare biancheria sostenibile non significa indossare biancheria triste!

Biancheria intima sostenibile ricamata a mano da Shh Milano

Shh Milano produce interamente in Italia la sua biancheria, facendola ricamare e finire a mano e usando solo materiali naturali.