Lingerie color pelle: perché è indispensabile

La lingerie color carne divide le folle: le donne spesso non la sopportano perchè la trovano poco sexy (quando in realtà altrettanto spesso per gli uomini non fa la minima differenza), mentre altre non potrebbero stare senza. Ora vediamo quali sono i vantaggi di questo tipo di biancheria.

Lingerie color pelle, perchè è indispensabile: è invisibile

Chi mi segue sul mio blog lo sa: per me la biancheria color nudo, soprattutto d’estate (ma anche d’inverno!) è irrinunciabile. Il motivo? Non si vede. Se c’è una caratteristica che la biancheria deve avere è che deve essere, appunto, intima. Questo non vale nel caso di top trasparenti neri, ovviamente, in cui è più opportuna la biancheria nera, ma in linea di massima, soprattutto sotto colori chiari come il bianco, la biancheria nude è l’unica che non si vede. Pensate ad esempio ad un paio di pantaloni bianchi, magari un po’ aderenti oppure ad un abito in lino o in un altro tipo di tessuto simile. qualunque altro colore, soprattutto il bianco, si vedrebbe.

Lingerie color pelle, perchè è indispensabile: è come non averlo

Con la biancheria giusta, in caso di colori chiari, scollature e aderenze, che si portano decisamente di più durante la stagione estiva, potete dimenticarvi di averlo addosso e non avete l’imbarazzo di scegliere che color indossare. L’intimo color nudo (o color carne o color pelle che dir si voglia) sta bene sotto a tutto.

Lingerie color pelle, perchè è indispensabile: non è vero che non è sexy!

Non è detto che color nudo sia sinonimo di mutandone contenitivo della nonna! Ci sono capi di biancheria intima color carne che rivaleggerebbero con la biancheria più sexy e chic. Pizzi, tulle, inserti preziosi… ce n’è per tutti i gusti. A meno che non abbiate l’esigenza precisa che la biancheria non si debba vedere (ad esempio sotto ad un pantalone bianco, sotto cui vi consiglio una culotte color carne: fidatevi, si vede meno del tanga!), se si intravede sotto al bianco della blusa il motivo del pizzo, l’effetto finale può essere molto sexy!