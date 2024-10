Anna Tatangelo, look da sensuale Catwoman a Io Canto

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Ogni mercoledì sera ormai è appuntamento con Io Canto Generation ma anche con le performance e i bellissimi outfit di Anna Tatangelo, coach di canto ma anche di stile. Anna ha mostrato una serie di look che mettono in evidenza il suo lato sensuale, affiancato alle prove vocali che confermano ogni settimana le sue grandi doti, per cui gode di un notevole apprezzamento anche sui social. Dopo l’abitino color cioccolato e il completo bianco perla, Tatangelo ha proposto un nuovo look molto sexy, da Catwoman.

Anna Tatangelo e il look a Io Canto: jumpsuit aderente total black

Per la serata del 23 ottobre la cantante ha scelto il nero, una mise con bustino e pantaloni in versione total black. Come sempre, Anna Tatangelo ha postato su Instagram un breve carosello di immagini che mostrano la tuta elegante con le spalline, che mette in risalto il suo fisico perfetto. Il completo, in tessuto lucido, era abbinato a un paio di décolleté con il tacco sottile, e a gioielli vistosi: una collana scintillante a tre giri e un bracciale abbinato, firmati Golay. Ai lobi non mancavano piccoli orecchini sempre luminosi.

Questa mise da “Catwoman” è stata molto apprezzata e gli utenti e fan della cantante si sono scatenati su Instagram. Anna ha abbinato al look un hairstyle sciolto, pettinato tutto da una parte, e il suo solito make up che enfatizza gli occhi e la profondità dello sguardo e sceglie un colore neutro per le labbra. Come sempre, la coach è stata lodata sui social per le sue prove di bravura, oltre che per la bellezza e lo stile.

Grande fan delle manicure in tonalità dark, questa volta Anna ha scelto uno smalto color burgundy scuro, che si abbinava alla perfezione con la scelta del nero per il suo look da prima serata.

Momento d’oro per Anna Tatangelo: lo stile, la carriera, la vita sentimentale

Anna Tatangelo ha uno stile molto personale: ama i colori decisi, i tagli aderenti, i tessuti lucidi. Lo ha mostrato anche le scorse settimane, optando per un abitino marrone che sembrava cucito addosso a lei, e per un completo bianco tre pezzi, blazer, top e pantaloni, che le lasciava scoperta la pancia.

Alta e statuaria, la cantante si fa apprezzare per i suoi modi naturali e per i suoi outfit che lasciano il segno. Giacche, pantaloni stretti, top e minidress, o jumpsuit aderenti di pizzo sono i suoi capi preferiti del guardaroba.

Tatangelo sta vivendo un momento di particolare splendore sia nella carriera – le sue apparizioni televisive sono sempre più frequenti, e in queste sa dar prova delle sue doti musicali – sia nella vita privata. Da poche settimane la cantante sarebbe fidanzata con un allenatore lontano dal mondo dello spettacolo, Giacomo Buttaroni. I due sono stati fotografati insieme e il mood è quello di una situazione molto serena.

La vita sentimentale di Anna è stata molto travagliata, dalla storia lunghissima con Gigi D’Alessio, cominciata quando lei era giovanissima, al rapporto (che lei stessa ha definito “tossico”) con il modello Mattia Narducci. I due si sono lasciati a inizio estate, ma oggi il cuore di Tatangelo sembra aver ripreso a battere per qualcuno di speciale.