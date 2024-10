Anna Tatangelo bellissima per Io canto: il look color cioccolato

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Coach di Io Canto Generation, Anna Tatangelo ha brillato di luce propria con esibizioni davvero coinvolgenti ma anche con una mise deliziosa, un mini dress aderente color cioccolato.

La nuova edizione del programma di Canale 5 ha schierato come coach Anna, ma anche Lola Ponce, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, e come giuria Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Un gran cast per giudicare giovani talenti.

Il look di Anna Tatangelo a Io Canto Generation: l’abitino marrone

Anna Tatangelo ha intercettato queste prime vibes d’autunno scegliendo un abito in tessuto elasticizzato, color cioccolato, a maniche lunghe e con un accenno di girocollo. Il vestito indossato dalla coach si chiama Lila Mini Dress ed è del brand francese Danamé Paris. Questo mini abito presenta una texture increspata in jersey che combina comfort e stile per chi ama i vestiti dal taglio aderente e coprente, che rendono i movimenti agili. È realizzato all’80% in poliammide e al 20% in elastan. Il costo? Tutt’altro che economico: 810 euro.

Chi volesse imitare lo stile di Anna però può trovare tanti modelli simili tra gli scaffali del fast fashion. Di certo il marrone è una delle nuance più belle dell’autunno e sta bene a diversi incarnati, quelli freddi o più caldi o, per dirla con le parole dell’armocromia, “alle autunno” come “alle estate”. La cantante ha abbinato al mini dress un paio di collant velate scure e décolleté nere dal tacco alto. I capelli, arricchiti e accesi dai colpi di sole, erano sciolti sulle spalle nel loro taglio superscalato.

Anna ha scelto un make up sui toni caldi, con ombretti sul marrone luminosi e un rossetto di una tonalità warm e nude. Ha anche abbinato un paio di orecchini pendenti scintillanti, che hanno dato un tocco di luce alla sua mise. Per concludere, una manicure con smalto dark.

Anna Tatangelo a Io Canto Generation: apprezzatissimi i suoi duetti

Anna ha duettato con i bambini suscitando grandi consensi sui social per le sue esibizioni appassionate e sentite, come sulle note di Hold my Hand, colonna sonora di Top Gun: Maverick. Cliccatissimo anche il video del duetto con Beatrice La Rocca sulle note di Città vuota. Da sempre Tatangelo a Io Canto Generation viene sommersa da lodi e commenti positivi.

“Comunque, se l’Italia fosse meritocratica Anna Tatangelo dovrebbe essere tra le cantanti più apprezzate. Ma l’Italia non è meritocratica e noi siamo qui a ripeterlo sui social” ha scritto qualcuno su X su una sua precedente esibizione. E qualcun altro: “La Tatangelo è persino più brava che bella….cosa per niente facile”. La cantante, che si è buttata con entusiasmo sul lavoro, sembra felice e serena: ufficialmente è single dall’inizio dell’estate, dopo la fine della storia con Mattia Narducci definita “amore tossico” dalla popstar di Sora. Non è noto se stia frequentando qualcun altro.

In ogni caso, tante emozioni e sfide per uno dei programmi più belli della scorsa stagione e che quest’anno potrebbe conquistare altrettanto successo. Le carte per una buona prima serata ci sono tutte!