Emily Ratajkowski seduce Los Angeles con un mini dress aderente color sabbia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Emily Ratajkowski

Non sempre servono grandi orpelli per colpire nel segno, e questo Emily Ratajkowski lo sa perfettamente: molto spesso a vincere è l’essenzialità, e questo vale un po’ per tutto. Nel caso della supermodella, ad esempio, ciò si è tradotto nella scelta di un mini dress piuttosto basico e dalle linee pulite per partecipare ad un importante evento in quel di Los Angeles. Analizziamo insieme il suo look.

Emily Ratajkowski, il mini dress color sabbia da Cymbiotika x Ulta Beauty

Con l’allure felina che la contraddistingue Emily Ratajkowski si è presentata all’evento di lancio della linea di prodotti Glow From Within di Cymbiotika x Ulta Beauty, ospitato dal The Lillian a Los Angeles, lasciando ogni presente a bocca aperta. Il diretto responsabile di questo, oltre al suo indiscutibile fascino, si intende? Un abito dalla silhouette aderente, che per quanto semplice metteva perfettamente in risalto ogni sua forma.

Si trattava di un mini dress senza maniche in jersey elasticizzato, scelto in una calda tonalità di beige, precisamente un color sabbia, contrassegnato appena da una leggera arricciatura in prossimità della vita. Parliamo di modello che leviga la figura anziché modellarla, mantenendo una certa naturalezza a primo impatto, sì attillato ma affatto eccessivo, uno di quelli, insomma, che ognuna di noi dovrebbe avere nel guardaroba.

Persino la scollatura alta era estremamente pulita, senza decori o dettagli a vista, e a completare questa sobria visione d’insieme erano anche i tacchi a punta con cinturino alla caviglia, anch’essi ad esplorare i toni della terra. È forse proprio grazie a questo sofisticato effetto ton sur ton se il risultato finale è estremamente slanciante e fine.

IPA

La collaborazione tra il marchio statunitense Cymbiotika e Ulta Beauty si incentra sulla promozione della bellezza naturale, di cui una pelle sana, curata e radiosa è sicuramente il punto di partenza. Per rappresentare al meglio tale concetto, perciò, la top model ha sfoggiato una Glass Skin da manuale abbinata al suo iconico smokey eyes del cuore, giocato nei toni del marrone. Un leggero contouring, delle sopracciglia spettinate ad arte ed un bel gloss luminoso finivano poi il beauty look, insieme ad una piega liscia con scriminatura centrale.

“Beauty and The Bag”, Emily Ratajkowski e Kate Moss sono i nuovi volti delle It Bag di Gucci

Cosa succede se si uniscono due tra le modelle più apprezzate e influenti di sempre a due dei più grandi cult di una storica casa di moda? Lo stiamo vedendo proprio adesso: sono Kate Moss ed Emily Ratajkowski i volti scelti da Demna per rappresentare la nuova campagna di Gucci dedicata alle borse. Gli scatti (a cura del magistrale duo di fotografi Mert e Marcus) vogliono rappresentare quel “legame istintivo che si crea tra oggetto e desiderio”, come ha spiegato la stessa maison.

Protagoniste dell’accattivante progetto, vicino alle due bellissime muse, sono le iconiche Giglio e Borsetto declinate in GG Canvas, suede marrone e pelle nera o cioccolato. Vi sarebbe mai potuto essere modo migliore per incarnare il concetto di fascino senza tempo? Noi non crediamo.