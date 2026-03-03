Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026

Sono state Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy a catalizzare l'attenzione in front row da Dior: i look primaverili alla Paris Fashion Week 2026 analizzati nel dettaglio

Dopo aver affollato Milano per una lunga settimana, la moda si è spostata a Parigi: riunendo lì star e volti noti da tutto il mondo, oggi è toccato a Dior presentare la propria collezione autunno-inverno 2026/27. Al suo secondo fashion show per la maison, Jonathan Anderson ha attirato numerosi ospiti speciali seduti in front row tra cui Charlize Theron, Kim Jisoo, Deva Cassel, Anya Taylor Joy e Emily Ratajkowski. Ebbene, sono state proprio le ultime due a deliziarci con una ghiotta anticipazione riguardo la primavera alle porte. I protagonisti? Tonalità pastello e linee scivolate, pronte ad introdurre nel guardaroba rinnovata leggerezza. Scopriamo insieme in che modo.

Emily Ratajkowski, blusa con strascico e pantaloni sartoriali alla Paris Fashion Week 2026

Complice il cielo azzurro di Parigi, presso il Jardin des Tuileries Jonathan Anderson ha messo in scena per Dior una sfilata a dir poco epica.

Sulla passerella che tagliava il Bassin Octogonal, con delle ninfee artificiali a riposare sull’acqua immobile tutt’attorno, hanno sfilato forme aliene ma familiari, a rileggere l’estetica della Casa di Moda parigina attraverso la lente della modernità. È rimasta la consueta silhouette ad “A” ed anche l’iconica Bar Jacket, questa volta abbinata a gonne con strascico e chili di balze. Hanno spopolato le giacche di shearling, i tessuti barocchi, ovviamente lo knitwear, i profili piumati, i volumi esasperati, gli abiti second skin in seta e lunghi cappotti a clessidra, il bianco, il grigio ed il rosa.

In prima fila a godersi lo spettacolo, ogni star ha scelto un elemento tra questi e lo ha fatto proprio: Emily Ratajkowski ne ha prediletti ben due, il satin e lo strascico. La vediamo nello scatto sottostante indossare una blusa bianca, con scollo ad incrocio e lunghissima coda sul retro, sopra ad un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale.

Completano il look una clutch in pelle nera e delle scarpe con tacco dalla punta squadrata, in pitone lucido.

Una cascata di satin rosa confetto per Anya Taylor-Joy: il romantico look a Parigi

Una mise dal sapore totalmente diverso quella di Anya Taylor-Joy, che invece ha puntato tutto sul rosa: anticipa una primavera 2026 decisamente romantica il suo abito rosa satinato, pieno zeppo di drappeggi e dalla stoffa iridescente. A rendere ancor più particolare il modello è una stola ton sur ton, posizionata in maniera asimmetrica sulle spalle dell’attrice.

Chiudono l’ensemble una coda di cavallo altissima sulla iconica chioma platinata de La Regina degli Scacchi, un paio di slingback spuntate bianche, con pianta squadrata e fiocchetto sul dorso del piede, ed un fiore rosa tra le mani.

Per quanto diametralmente opposti, entrambi i look rappresentano in modo perfetto i codici della nuova visione di Dior: ma di chi è la vittoria?