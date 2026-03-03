Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026

Sono state Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy a catalizzare l'attenzione in front row da Dior: i look primaverili alla Paris Fashion Week 2026 analizzati nel dettaglio

Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Pubblicato:

Chiedi all'AI

Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026
IPA
Anya Taylor-Joy, Emily Ratajkowski
Quali sono i trend di moda 2026? Chi è Jonathan Anderson? Quali look ha presentato Dior?

Dopo aver affollato Milano per una lunga settimana, la moda si è spostata a Parigi: riunendo lì star e volti noti da tutto il mondo, oggi è toccato a Dior presentare la propria collezione autunno-inverno 2026/27. Al suo secondo fashion show per la maison, Jonathan Anderson ha attirato numerosi ospiti speciali seduti in front row tra cui Charlize Theron, Kim Jisoo, Deva Cassel, Anya Taylor Joy e Emily Ratajkowski. Ebbene, sono state proprio le ultime due a deliziarci con una ghiotta anticipazione riguardo la primavera alle porte. I protagonisti? Tonalità pastello e linee scivolate, pronte ad introdurre nel guardaroba rinnovata leggerezza. Scopriamo insieme in che modo.

Emily Ratajkowski, blusa con strascico e pantaloni sartoriali alla Paris Fashion Week 2026

Complice il cielo azzurro di Parigi, presso il Jardin des Tuileries Jonathan Anderson ha messo in scena per Dior una sfilata a dir poco epica.

Sulla passerella che tagliava il Bassin Octogonal, con delle ninfee artificiali a riposare sull’acqua immobile tutt’attorno, hanno sfilato forme aliene ma familiari, a rileggere l’estetica della Casa di Moda parigina attraverso la lente della modernità. È rimasta la consueta silhouette ad “A” ed anche l’iconica Bar Jacket, questa volta abbinata a gonne con strascico e chili di balze. Hanno spopolato le giacche di shearling, i tessuti barocchi, ovviamente lo knitwear, i profili piumati, i volumi esasperati, gli abiti second skin in seta e lunghi cappotti a clessidra, il bianco, il grigio ed il rosa.

In prima fila a godersi lo spettacolo, ogni star ha scelto un elemento tra questi e lo ha fatto proprio: Emily Ratajkowski ne ha prediletti ben due, il satin e lo strascico. La vediamo nello scatto sottostante indossare una blusa bianca, con scollo ad incrocio e lunghissima coda sul retro, sopra ad un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale.

Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026
IPA
Emily Ratajkowski

Completano il look una clutch in pelle nera e delle scarpe con tacco dalla punta squadrata, in pitone lucido.

Una cascata di satin rosa confetto per Anya Taylor-Joy: il romantico look a Parigi

Una mise dal sapore totalmente diverso quella di Anya Taylor-Joy, che invece ha puntato tutto sul rosa: anticipa una primavera 2026 decisamente romantica il suo abito rosa satinato, pieno zeppo di drappeggi e dalla stoffa iridescente. A rendere ancor più particolare il modello è una stola ton sur ton, posizionata in maniera asimmetrica sulle spalle dell’attrice.

Emily Ratajkowski e Anya Taylor-Joy incantano Parigi con due look che anticipano la primavera 2026
IPA
Anya Taylor-Joy

Chiudono l’ensemble una coda di cavallo altissima sulla iconica chioma platinata de La Regina degli Scacchi, un paio di slingback spuntate bianche, con pianta squadrata e fiocchetto sul dorso del piede, ed un fiore rosa tra le mani.

Per quanto diametralmente opposti, entrambi i look rappresentano in modo perfetto i codici della nuova visione di Dior: ma di chi è la vittoria?

Anya Taylor Joy Emily RatajkowskiStar e Vip