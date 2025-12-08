Jenna Ortega e Anya Taylor-Joy, abito rosso contro abito nero: è gara di stile a Marrakech

Jenna Ortega e Anya Taylor-Joy dominano il red carpet di Marrakech: una in rosso glam, l’altra in nero gotico. Due icone di stile e personalità a confronto

Due star del cinema moderno, Jenna Ortega e Anya Taylor-Joy, si sono ritrovate fianco a fianco sotto i riflettori del Marrakech International Film Festival 2025, catturando l’attenzione generale con la loro bellezza e il loro inconfondibile stile. Come membri della giuria della 22ª edizione del Festival, le due attrici non hanno solo vegliato sul grande schermo, ma hanno anche regalato ai fotografi momenti memorabili sul red carpet indossando, per l’occasione, due abiti decisamente opposti tra loro, uno in rosso e l’altro in total black, facendo subito scattare una vera e propria gara di stile per decretare quale fosse la più glamour delle due.

Jenna Ortega, visione in rosso sul red carpet del Marrakech Film Festival

Jenna Ortega, al Marrakech Film Festival, ha portato sul red carpet un look che unisce minimalismo sensuale e carattere deciso: un perfetto equilibrio tra eleganza moderna e allure hollywoodiana, sfoggiando il suo lato più sofisticato.

L’abito, in un rosso intenso che valorizza perfettamente il suo incarnato, è un modello monospalla dalla linea scivolata, pulita, senza eccessi. La scelta della manica morbida, leggermente arricciata al polso, dà movimento alla figura e spezza la linearità del taglio, creando un contrasto sofisticato tra struttura e fluidità.

Dettagli chiave sicuramente la fila di bottoni laterali, che percorre la gamba fino allo spacco: un tocco couture che accende l’abito con discrezione, senza rubare la scena. Lo spacco, poi, lascia intravedere la silhouette con garbo, potenziando l’effetto “cool diva” senza scadere nel prevedibile.

A completare il look, Jenna sceglie sandali platform metallizzati: argentati, luminosi, con tacco alto e cavigliera sottile. Questo dettaglio regala modernità e un twist glamour, un modo intelligente per attualizzare una palette monocromatica.

L’hair styling è volutamente naturale con onde morbide, riga leggermente laterale, zero costruzioni. Anche il make-up segue la stessa filosofia con un glow delicato, labbra nude e sguardo definito ma non drammatico come ci ha abituati nei panni di Mercoledì. Il messaggio? L’abito è protagonista, e lei non ha bisogno di effetti speciali per brillare.

Anya Taylor-Joy, l’eleganza dark sofisticata al Marrakech Film Festival

Anya Taylor-Joy ha scelto invece, per partecipare al Marrakech Film Festival, un look che sembra uscito da un film d’autore, sensuale, gotico, ma allo stesso tempo etereo. L’abito scelto è una dichiarazione d’intenti: nero, trasparente, con dettagli in pizzo e geometrie marcate, un mix perfetto tra lingerie couture e red carpet sofisticato.

La linea è lunga e scivolata, ma il cuore del look è sul bustier dal taglio profondo a V, dominato da lavorazioni a zig-zag che scolpiscono la silhouette e dal dettaglio cut-out centrale, audace ma calibrato, che aggiunge un tocco di mistero. Le trasparenze lasciano intravedere le gambe con eleganza, senza mai scadere nell’eccesso: è l’effetto dark siren che va tanto di moda e che Anya sa interpretare come pochissime.

La scelta degli accessori è minimal perché l’abito parla da solo. Ai piedi, sandali neri sottili, invisibili quanto basta da allungare la figura senza appesantire il look.

Il beauty look amplifica l’estetica: capelli raccolti in una coda tirata con ciocca ondulata laterale, make-up iper rigoroso, pelle di porcellana e labbra bordeaux scuro, perfette per il mood gotico chic. Lo sguardo è definito ma non eccessivo, lasciando che il focus cada sull’impatto drammatico della bocca.

Dunque chi vince la gara di stile tra Jenna e Anya? In questo caso si tratta di un pareggio perché entrambe hanno scelto look fedeli al loro stile e coerenti con il loro mood fashion, rappresentando al meglio l’evento con glamour e personalità.

