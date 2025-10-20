Jenna Ortega, il top corazza al Academy Museum Gala è seduzione pura

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Academy Museum Gala 2025, le pagelle ai look: Demi Moore splendida sirena (10), Kim Kardashian senza volto (6)

Il red carpet dell’Academy Museum Gala 2025 ha regalato ai fan della moda una sfilata di look da sogno. Tra i più chiacchierati, spicca senza dubbio quello di Jenna Ortega, che ancora una volta conferma il suo talento nel reinterpretare lo stile gotico in chiave moderna e glamour.

Il pezzo forte? Un top corazza luminosissimo, talmente scenografico da sembrare un’opera d’arte tutta da indossare.

Jenna Ortega, il top argento trasforma il goth in opera d’arte

Jenna Ortega, consacrata ormai tra le regine della serialità dark grazie al suo iconico ruolo di Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton, porta la sua aura misteriosa anche sul red carpet. La sua estetica dark chic è diventata un marchio di fabbrica, e il look portato sul red carpet dell’Academy Museum Gala 2025 ne è l’ennesima conferma: gotico, sofisticato e decisamente contemporaneo.

Il pezzo centrale dell’outfit è il corpetto argentato corazza firmato dalla stilista newyorkese Grace Ling, tratto dalla collezione primavera 2026 presentata alla New York Fashion Week. Lavorato con precisione architettonica, il top avvolge il collo di Ortega e lascia completamente libera la schiena nuda, creando un gioco di volumi capace di trasformare il dark glamour in un linguaggio luminoso e couture.

Il contrasto tra il metallo lucente del corpetto e la fluidità della gonna in seta color cioccolato aderente esalta la sua silhouette senza eccessi, dando al look un equilibrio perfetto nel gioco tra struttura e leggerezza.

IPA

Definito dalla stilista stessa come “abito couture a petalo di foglia”, il completo è etereo e seducente, capace di muoversi con l’attrice ad ogni passo, come se il goth si fosse trasformato in arte in continuo movimento. Il risultato è un outfit iconico, per nulla eccessivo, e che riesce a rimanere fedele ai codici di stile di Jenna ma senza rinunciare al glamour contemporaneo che ormai contraddistingue ogni sua apparizione pubblica.

IPA

Già in altri red carpet, infatti, l’attrice aveva saputo conciliare l’aura dark del suo personaggio in Mercoledì con un’eleganza da diva matura riuscendo a smarcarsi dall’adolescente ribelle della serie per affermarsi come vera icona di stile e musa fashion emergente, dimostrando che il goth può essere glamour anche senza ricorrere esclusivamente al nero.

Jenna Ortega, regina anche del beauty style

Anche il beauty look ha catturato gli sguardi. I capelli, raccolti in una coda di cavallo bassa con una folta frangia laterale, sono stati curati dall’hairstylist Cesar Deleon Ramirez, conferendo all’insieme un’aria elegante e leggermente misteriosa.

Il make-up, studiato nei minimi dettagli, bilancia naturalezza e dramma: incarnato uniforme e luminoso, zigomi delicatamente scolpiti e sopracciglia decolorate, ormai marchio di fabbrica di Jenna, per un effetto etereo.

Lo smokey eye definito da un eyeliner liquido si accompagna a un rossetto color tortora, equilibrando l’audacia del corpetto con una raffinata sobrietà. Ogni elemento del beauty è coordinato con l’outfit, confermando la capacità di Ortega di trasformare il goth in glamour senza perdere la sua essenza.