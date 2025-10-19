Academy Museum Gala, Demi Moore vince la gara di stile. Voto: 10
L’Academy Museum Gala è il Met Gala della West Coast, uno degli eventi più glamour dell’anno. E a vincere la gara di stile, quest’anno, è Demi Moore. L’attrice è perfetta con il sofisticato abito Prada. In raso ben scolpito su scollatura e punto vita, si apre morbido sul fondo, lasciando fuoriuscire una morbida cascata di pieghe. E che dire del collier in diamanti e rubini, in perfetto pendant con i toni del vestito? 10 perché di più non si può dare.