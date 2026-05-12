Demi Moore a pois colorati a Cannes 2026, la scelta di stile per il primo giorno di Festival

Getty Images Demi Moore e i suoi capelli: dai tagli iconici del passato al lunghissimo di oggi

Cannes 2026 è appena iniziato, ma Demi Moore ha già trovato il modo di prendersi la scena senza bisogno di un red carpet notturno o di un abito tempestato di cristalli. Per il primo photocall ufficiale del Festival, l’attrice ha scelto un look che mescola ironia, couture e nostalgia anni Ottanta, portando sulla Croisette uno degli abiti più discussi della nuova collezione Jacquemus.

Demi Moore inaugura Cannes 2026 con l’abito più giocoso della Croisette

C’è qualcosa di quasi cinematografico nel modo in cui Demi Moore, membro della giuria di questa edizione del Festival, riesce a stare davanti ai fotografi. Non si limita a posare: costruisce immagini. E il look scelto per il primo giorno di Cannes 2026 sembra nato proprio per questo. L’abito firmato Jacquemus, proveniente dalla collezione ready-to-wear Fall 2026, trasforma l’attrice in una sorta di installazione vivente tra moda e pop art.

La base è color panna, pulita e minimale, ma viene completamente attraversata da una pioggia di pois rossi, blu, gialli e neri. Fin qui potrebbe sembrare un semplice gioco grafico rétro. Il dettaglio che cambia tutto, però, è l’effetto tridimensionale: alcuni pois sembrano staccarsi dal tessuto grazie a sottili fili quasi invisibili che creano un’illusione ottica da coriandoli sospesi nell’aria. Un movimento continuo, leggero, quasi infantile, che rende il look vivo anche nelle fotografie statiche.

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La silhouette è costruita con precisione couture. Il bustier senza spalline fascia il corpo in modo netto, mentre la cintura ton sur ton con fibbia rivestita definisce ulteriormente il punto vita. Poi arriva la svolta Jacquemus: la gonna si stringe sui fianchi e sulle gambe, per poi aprirsi improvvisamente sotto il ginocchio in una balza tulipano strutturata, dal sapore fortemente Eighties.

Il significato nascosto del look Jacquemus scelto da Demi Moore

Dietro quei pois apparentemente giocosi si nasconde in realtà un universo estetico molto più costruito di quanto sembri. La collezione Le Palmier, presentata da Jacquemus durante la Paris Fashion Week 2026 nella cornice del Musée Picasso, nasce infatti da un intreccio di ricordi personali, cultura pop francese e suggestioni couture.

Simon Porte Jacquemus ha raccontato di essersi ispirato ai capelli della figlia Mia raccolti in una coda alta “a palma”, trasformando quell’immagine domestica e tenera nel punto di partenza creativo della collezione. Non a caso anche le acconciature delle modelle richiamavano forme scultoree e verticali, quasi caricaturali.

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Nel look indossato da Demi Moore convivono tantissimi riferimenti. C’è l’omaggio all’estetica francese degli anni Ottanta, con quelle silhouette esasperate che ricordano le feste aristocratiche decadenti viste nei vecchi film europei. C’è il richiamo a Paloma Picasso e alla sua eleganza teatrale, fatta di eccessi controllati e accessori trasformati in dichiarazioni di stile. E poi c’è l’influenza della couture anni Cinquanta, soprattutto nella costruzione della gonna e nella ricerca quasi architettonica dei volumi.

Ma la vera intuizione di Jacquemus è stata trasformare il pois — una delle fantasie più classiche e rassicuranti della moda — in qualcosa di straniante. I puntini non decorano semplicemente il tessuto: sembrano esplodere dall’abito come piccoli fuochi d’artificio. È una stampa che smette di essere bidimensionale e diventa esperienza visiva.

Su Demi Moore tutto questo funziona ancora di più grazie al contrasto con la sua immagine pubblica. L’attrice ha sempre avuto un’eleganza molto intensa, quasi drammatica. Qui invece appare più libera, meno costruita. Persino i lunghissimi capelli sciolti e mossi dal vento contribuiscono a spezzare la rigidità dell’abito. Non c’è perfezione patinata, e probabilmente è proprio questo il dettaglio più interessante del look.

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