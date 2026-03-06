Tutti i capelli di Demi Moore: dai tagli iconici del passato al lunghissimo attuale

Demi Moore e i suoi capelli potrebbero essere materia per un libro di storia del Cinema: l'attrice che oggi, ultrasessantenne, difende la libertà di portarli lunghissimi, sfidando i cliché, in passato ha cambiato taglio e colore, passando dal rasato al pixie al caschetto, dettando mode e tendenze. Partiamo dall'ultimo soprendente bob, sfoggiato alla sfilata Gucci e torniamo indietro nel passato, fino agli anni '90, per scoprire tutte le evoluzioni di Demi