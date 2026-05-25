I bermuda non solo sono tornati, ma saranno l'assoluto must-have dell'estate 2026: come indossarli (anche) una volta superati i cinquant'anni secondo le star, che li hanno amati sulla Croisette

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Isabella Ferrari, Demi Moore, Eva Longoria

Non troppo lunghi né troppo corti e con quell’inflessione maschile che tenta, dopo aver fatto la loro comparsa sul panorama moda della bella stagione un anno fa — facendo storcere ben più di qualche naso — i bermuda si confermano ora il capo cult dell’estate 2026: portata in scena dalle trendsetter più giovani e aggiornate sulla piazza, questa valida alternativa agli shorts è stata recentemente sdoganata anche dalle icone over 50, alcune delle quali hanno provveduto a sovvertire le regole dello stile globale direttamente dalla Costa Azzurra.

Insomma, chi ha detto che dopo una certa età i pantaloncini vadano confinati ai meandri dell’armadio? Non di certo Demi Moore o Eva Longoria, le quali a Cannes 2026 hanno dimostrato come mostrare le gambe non sia una questione di carta d’identità ma di proporzioni, tessuti e abbinamenti strategici: la “bermuda-mania” punta su lunghezze raffinate, tagli sartoriali e un’eleganza sbarazzina ideale sia per l’ufficio sia per il tempo libero, ed è assolutamente alla portata di tutte. Detto questo, scopriamo i look migliori da cui prendere spunto in vista dei mesi più caldi.

Demi Moore, tailleur con bermuda e tacchi vertiginosi per un tocco très chic

Per indossare i bermuda con classe e disinvoltura, pare sia sufficiente osservare tre regole fondamentali di styling: prima di tutto la lunghezza ideale del capo dovrebbe fermarsi appena sopra o esattamente al centro del ginocchio, una linea che slancia la figura e mantiene l’outfit sofisticato al contempo.

In secondo luogo sarebbe consigliabile preferire tessuti strutturati come il lino pesante, il fresco di lana, il cotone fiammato o il denim rigido scuro, bandendo tutti quei materiali troppo leggeri o stretch che inevitabilmente tendono a segnare. La scelta della vita alta, infine, si rivela sempre vincente poiché ridefinisce la silhouette valorizzando il punto vita. A dimostrarcelo, come di consueto, sono le star.

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Durante la 79esima edizione del Festival di Cannes appena conclusasi, tra un sontuoso abito da red carpet e l’altro, sulla soleggiata Croisette Demi Moore ha puntato sul minimalismo chic di look monocromatici, rigorosi ma comunque ad altissimo tasso di sensualità. Ecco che il bermuda nero sartoriale diventa il perfetto sostituto estivo del classico pantalone a sigaretta se abbinato ad un blazer coordinato, a delle scarpe con tacco e ad una It Bag fiammante. Un outfit ideale, quello iconico firmato Magda Butrym, per un evento cinematografico quanto per una riunione di lavoro o una cena formale.

Eva Longoria, bermuda e infradito: il fashion duo che non ti aspetti

Uscendo dal trafficatissimo Hotel Martinez, Eva Longoria è stata invece fotografata con addosso parte della divisa fashion dell’estate 2026: possiamo vederla poco sotto indossare un paio di bermuda bianchi, sempre dal taglio sartoriale, accompagnati da crop top a maniche lunghe e, sorpresa, infradito.

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Ebbene sì, la ciabatta da spiaggia d’elezione ha conosciuto la sua rivalsa circa dodici mesi fa e si prepara a tornare anche quest’anno tra le scarpe à la page della calda stagione in arrivo: sì, è perfetta anche sotto a shorts di questo tipo. Se poi si tratta di un paio di sandali neri con tacco kitten, proprio come quelli dell’attrice, il successo è assicurato.

Isabella Ferrari, bermuda in pelle e blusa romantica? La soluzione da vera diva

Cannes, come abbiamo imparato, non è unicamente sinonimo di imponenti maxi dress e lustrini ma anche di appuntamenti diurni ad alto tasso di glamour: ce lo ha dimostrato ancora una volta Isabella Ferrari, che per il photocall di Roma Elastica ha sfoggiato una mise da giorno a fondere i codici del guardaroba maschile con quelli femminili.

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Eccola con addosso una deliziosa blusa lavallière color panna e dei bermuda in pelle nera, entrambi firmati Saint Laurent. Con tanto di pinces e risvolto, questi sono stati resi ancor più raffinati sul finale da un paio di collant velate e delle slingback.

Charlize Theron, bermuda e chiodo di pelle: per sole anime rock

Qualche mese fa, in front row da Dior, la splendida Charlize Theron aveva anticipato la tendenza regina dell’estate 2026 con un tocco rock-chic degno di nota.

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Qui i bermuda ci vengono mostrati sotto una luce ancora diversa, verdi militari e abbinati ad un chiodo di pelle con niente sotto. Mocassini, occhiali da sole e borsa colorata ultimano il look in tutta grinta.

E tu, come li indosserai?