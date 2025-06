Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Emily Ratajkowski

Si sa, sono i dettagli a fare la differenza, nella vita così come per quanto concerne il capitolo moda. A tal proposito, borse e scarpe non sono i soli accessori in grado di fare la netta differenza nella riuscita di una mise: con l’arrivo della calda stagione l’attenzione è puntata sugli occhiali da sole, glamour e magnetici come mai prima.

Occhiali da sole di tendenza, quali aggiungere alla propria collezione per l’estate 2025

In veste di accessorio di punta d’ogni estate, gli occhiali da sole costituiscono un vero e proprio investimento per il grande vanto di saper unire l’utile al dilettevole: mentre assolvono il nobile compito di salvaguardare la vista, come nient’altro sanno completare la mise di turno aggiungendovi personalità extra e donando contemporaneamente al volto una luce – o un’ombra, dovremmo dire forse – tutta nuova.

Inforcarne un paio, possibilmente quello giusto, chiude e definisce qualsivoglia look estivo in quella che si definisce una tacita dichiarazione di stile a tutti gli effetti, insomma. Vi è chi resta fedele ad un unico modello per tutta la vita e chi, per contro e indole, insegue entusiasticamente l’incalzante ritmo delle tendenze di anno in anno sino ad accumulare una vera collezione, una completa di un modello specifico per ogni evenienza.

Quello perfetto può chiudere il look, riprendendone il mood generale, oppure spezzarlo e conferire al tutto nuova grinta: non esiste una legge modaiola universale in merito. Esistono però dei nuovi dettami, e sono pronti ad apportare alla cabina armadio un tocco di stile davvero inedito a chi è pronto a fargli un po’ di spazio. Dopotutto, anche un solo angolo è sufficiente.

Come al solito, scrupolosissime sono state le passerelle dedicate all’odierna primavera/estate ad alzare il sipario sulle silhouette e i design destinati a dettare tendenza. In metallo, in acetato, coloratissimi, classici, essenziali e sottili oppure maxi e addirittura esasperati, gli occhiali da sole dell’estate 2025 hanno una soluzione per ogni fashion addicted: si spazia dai tagli lineari e minimalisti, a cavallo dell’onda del grande revival anni Novanta, per approdare sino alle montature tondeggianti e in tonalità sgargianti tipicamente anni Settanta.

Non mancano certo gli evergreen, primi su tutti gli iconici aviator e quelli squadrati. Per gli amanti dello street style più audace, invece, il modello su cui puntare tutto è sicuramente quello dal piglio futurista a mascherina, anche specchiato. Ma come scegliere, come destreggiarsi in mezzo a una così ampia varietà di opzioni?

Niente paura, siamo qui per questo: ecco svelati di seguito i 5 occhiali da sole che secondo gli esperti del settore meritano senz’altro di catalizzare l’attenzione generale nei prossimi caldissimi mesi.

Occhiali da sole anni Settanta

Abituati dalla moda a lasciarci trascinare inermi dall’onda della più travolgente nostalgia, non è certo stata una sorpresa come il decennio sinonimo di hippies e stile boho sia tornato a 2025 appena iniziato a dettare tendenza. E sì, ovviamente anche in fatto di occhiali da sole. Alla guida del trend Chloé, poco casualmente, con le sue scenografiche montature anni Settanta, esagerate e in versione XXL, stondate come al tempo oppure contraddistinte da forme squadrate e angoli pronunciati.

Subito a seguire Miu Miu, con controproposte nel segno della stravaganza più ostentata, e Pucci attraverso modelli variopinti. Maggiormente conformi alla normale quotidianità le alternative fornite alle fashion victim da Tom Ford e Tiffany & Co., con il motivo tartaruga il primo e in nero e con dettagli dorati il secondo.

Occhiali da sole Aviator

Nel ruolo di grande classico intramontabile, gli occhiali da sole Aviator non possono che tornare a regnare incontrastati sul panorama moda estivo ad ogni primo, vago accenno di caldo. Perfetti per addizionare un tocco di carattere ad ogni genere di look, li troviamo quest’anno anche in variante light e dunque distinguibili da quelli del passato per una montatura più leggera e sottile.

In alternativa, al posto dei tipici modelli in argento oppure in oro, si può optare per una montatura più spessa e audace come quella di The Attico, dotata di lenti oversize gettonatissime in nuances chiare. Alcune proposte avvolgono abbondantemente il viso, creando un design che si pone a metà strada tra il tradizionale aviatore e la mascherina. Tra le fan del genere abbiamo Chiara Ferragni.

Occhiali da sole specchiati

In perfetto equilibrio tra i più colorati modelli dall’animo sportivo e le declinazioni dall’ingombrante spirito avanguardistico, gli occhiali da sole più cool in circolazione presentano lucidissime lenti a specchio argentate, in cui si dice sia persino possibile perdersi.

Fendi li ha proposti sottili e sofisticati, Prada sotto forma di mascherine compatte e dalla forma allungata che paiono arrivare direttamente dal futuro. Loewe, ancora, ha apposto il cristallo specchiato alla tipica montatura aviator a goccia, ma questa volta dalla forma esagerata, e Ray-Ban ha fatto la sua controproposta in una elegantissima silhouette ovale.

Occhiali da sole a mascherina

Come direttamente usciti dal mondo dello sport, si sono visti approdare in passerella vistosi quanto adrenalinici occhiali da sole a mascherina: c’è chi li usa per andare in bici, chi in barca, chi per sciare, chi, come Jennifer Lopez, per personalizzare gli outfit di tutti i giorni o quasi.

Sgargianti, inaspettatamente leggeri e dall’accattivante design futuristico, con lenti rigorosamente polarizzate, sono proprio loro l’accessorio alternativo e di tendenza da sfoggiare con orgoglio da qui a fine settembre. A dire la propria in pedana sono stati Prada, Roberto Cavalli, Oakley, in prototipi coloratissimi, ma anche Moschino.

Occhiali da sole squadrati

Tra gli occhiali da sole più ambiti della calda stagione al suo preludio spiccano, senza ombra di dubbio, tutte quelle affascinanti versioni dalla forma rettangolare. Densi d’un aura magnetica e misteriosa, parliamo di accessori dalle linee rigorose e ben definite, spesso contraddistinguibili per lenti total-black, e dunque a copertura estrema, a regalare a chiunque li indossi l’allure della vera diva. Chiedere a

Daisy Edgar-Jones per ulteriori informazioni.

Sempre contemporanei e sofisticati ad ogni uscita, d’effetto e senza troppi fronzoli, sono stati puntualmente trascinati in passerella da Yves Saint Laurent, Fendi, Dolce&Gabbana e persino da Ray-Ban, con il modello iconico Wayfarer, la scelta ideale quando si desidera dare quel tanto in voga tocco mannish al look. Dior Eyewear, poi, ne ha firmato una modello dall’attrattiva evergreen, mentre Port Tanger ha aggiunto una inedita sfumatura ambrata ai suoi.