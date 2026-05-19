Addio a Luna Jordan, chi era l’attrice di Euphoria morta a soli 24 anni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luna Jordan

Luna Jordan, attrice tedesca famosa per aver recitato nel remake tedesco di Euphoria, si è spenta a soli 24 anni. La morte dell’artista è stata annunciata all’improvviso dalla sua agenzia, la Players di Berlino, con un comunicato ufficiale, e dalla famiglia, che non ha fornito informazioni riguardo le cause di una morte che resta ad oggi un mistero.

Chi era Luna Jordan

Classe 2001, Luna Jordan era originaria di Berlino e figlia di artisti. Suo padre Frank Jordan è infatti un musicista tedesco molto conosciuto, mentre la madre è Bettina Ratschew, attrice austriaca di fama internazionale. La sua carriera era iniziata nel 2021 con la regia del cortometraggio Furor, poco dopo erano arrivate le prime esperienze teatrali. Si era fatta conoscere recitando in Repubblica selvaggia e Il cane che dorme, svelando un enorme talento nella recitazione. Il grande successo però era arrivata grazie a due serie cult: il crime Polizeiru e la serie Euphoria nella sua versione tedesca, uscita nel 2025, in cui aveva interpretato la tormentata Sophia von Greve, molto amata dai fan dello show.

Nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima Luna Jordan aveva raccontato le difficoltà di crescere in questo ambiente in un documentario intitolato Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs, in cui aveva parlato apertamente delle sfide emotive legate ai ruoli interpretati al cinema e in tv.

Non solo, Luna si era anche sempre battuta per contrastare la sessualizzazione delle donne nel teatro e nel cinema, scegliendo sceneggiature e personaggi in cui le donne potevano riconoscersi davvero. La sua empatia e la grande sensibilità erano conosciute e apprezzate.

La morte misteriosa di Luna Jordan

La morte dell’attrice ha colto di sorpresa tutti, soprattutto perché è arrivata all’improvviso. Luna era attesa a breve sul set di Hamburg Days in cui avrebbe vestito i panni di Astrid Kirchherr, fotografa e donna iconica legata ai Beatles.

Nel 2022 era stata premiata con l’Austrian Film Prize ottenendo il titolo di migliore attrice non protagonista per il film Fuchs im Bau. Anche in quell’occasione Luna aveva voluto affrontare il discorso importante della violenza sessualizzata in un lungo discorso, fatto sul palco, che aveva colpito tutti.

Poco tempo fa, intervistata dal magazine Facesmag aveva parlato di salute mentale e dei problemi affrontati oggi dai giovani. “La salute mentale non è ancora presa sul serio nel contesto sociale – aveva spiegato -. […] Non abbiate paura di essere speciali. Io volevo sempre integrarmi perché non sono mai stata la classica, perfetta ragazza. Avevo l’ADHD e non sono mai stato brava a scuola. A un certo punto ho smesso di cercare freneticamente di far parte di qualcosa e ho iniziato ad accettarmi per come sono. Ho smesso di pensare a cosa pensassero gli altri di me e ho semplicemente osato fare le cose”.

Per ora la famiglia non ha fornito dettagli riguardo la morte dell’attrice. Le cause della scomparsa di Luna Jordan dunque restano un mistero, mentre i messaggi di cordoglio degli ex colleghi e dei fan si moltiplicano, in attesa di scoprire cosa sia davvero accaduto all’attrice di Euphoria.