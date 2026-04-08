Natasha Lyonne oscura tutte in total lingerie alla premiere di “Euphoria 3”

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Natasha Lyonne

Ad Euphoria 3 manca sempre meno: a ben quattro anni dall’ultima stagione l’amatissima serie Teen Drama sta per tornare sui nostri piccoli e grandi schermi il prossimo 13 aprile, e proprio ieri sera il cast al completo si è riunito sul red carpet della première di Los Angeles. Zendaya, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney e Chloe Cherry erano tutti presenti e ben vestiti, insieme alle new entries, e grazie ad ognuno di loro sono emerse estetiche decisamente differenti ma altrettanto degne di nota.

Se Zendaya, ad esempio, ha optato per un elegante abito da sera color cioccolato firmato Ashi Studio, con scollo all’americana e profonda apertura sulla schiena, Sydney Sweeney ha preferito una creazione vintage di Pierre Cadin in bianco ottico e dalla silhouette a mantello a contrastare con la gonna corta. C’è stato qualcuno, però, che in materia di stile ha saputo stupire più di altri: stiamo parlando di Natasha Lyonne, tra le nuove voci nello show, che con un carico di audacia inaspettata ha saputo oscurare le sue colleghe.

Natasha Lyonne, il vedo-non vedo con combat boots alla prima di “Euphoria 3”

Totalmente a proprio agio tra le sue nuove colleghe, le veterane di Euphoria, alla prima californiana della terza stagione della serie tv Natasha Lyonne si è fatta conoscere dal pubblico dando prova di tutto il suo senso dello stile.

Per questa importante occasione l’attrice ha scelto Mugler, e portando ad un livello decisamente successivo il trend underwear as outwear che sta spopolando negli ultimi tempi: la vediamo nello scatto poco sotto indossare un body nero completamente trasparente, sopra a dei collant finemente ricamati e ad un particolare shorts-corsetto color carne con lacci in prossimità della vita. A conferire al look un inatteso tocco sartoriale era poi un cappotto nero in stile smoking, appena appoggiato sulle spalle.

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Degli occhiali da sole a mascherina con lenti a specchio, un paio di combat boots neri con plateau, dei guanti da opera in lattice color carne e una serie di collane di diversa lunghezza finivano il tutto. Insomma, cosa aspettarsi da questo nuovo personaggio ancora non lo sappiamo, ma si prospettano grandi cose. Cosa ci attenda con Euphoria 3, invece, è attualmente un mistero meno fitto.

“Euphoria 3”, cosa succede nella nuova stagione del Teen Drama più amato

Nel terzo capitolo del Teen Drama più amato in assoluto, che debutterà su Sky Atlantic e Now il 13 aprile, vedremo la narrazione compiere un significativo salto temporale: a distanza di circa cinque anni dal finale della seconda stagione, l’azione viene infatti spostata dal liceo all’età adulta dei protagonisti.

Gli ex studenti di East Highland sono ora alle prese con le conseguenze irreversibili delle loro scelte adolescenziali: nel trailer ci viene mostrata Rue in una situazione critica, mentre affronta un duro interrogatorio con la DEA in merito a misteriosi eventi accaduti in Messico. Cassie e Nate, invece, vivono insieme nei sobborghi e la loro complessa relazione sembra evolversi verso il matrimonio. Jules frequenta una scuola d’arte, Maddy lavora a Hollywood in un’agenzia e Lexi ha intrapreso la carriera televisiva come assistente di uno showrunner.

Tra redenzione, fede e natura del male, pare dunque che si vedranno esplorati ancora una volta sullo schermo quei temi che hanno reso lo show il successo globale che oggi è.