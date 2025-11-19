Sul grande ritorno dei guanti da opera: come li abbinano le star, da Dove Cameron a Chiara Ferragni
Il tempo passa, ma non il fascino di certe voghe: la moda, si sa, procede in avanti ma con lo sguardo nostalgico costantemente rivolto al passato, riesumando pezzi cult del guardaroba che credevamo dimenticati per sempre. Ebbene, questa volta si è guardato molto indietro: precisamente alla regalità delle antiche sale da ballo. Per l’autunno-inverno 2025/26 si sono visti i lussuosissimi guanti da opera — quelli al gomito, per intenderci, gli stessi con cui Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany stringeva croissant e caffè — tornare protagonisti, applicando a qualsivoglia look di oggi uno charme impareggiabile, terribilmente rétro, ma con un aggiuntivo piglio moderno del tutto inaspettato. Fra pizzi e trasparenze, sofficissimi velluti e lucidissimi pellami, sono fashionistas e star ad amplificarne il successo: tra un impegno ed un altro, Chiara Ferragni è recentemente volata a Valencia per partecipare ai LOS40 Music Awards, e per la serata ha scelto un total black firmato Nensi Dojaka da vera diva, allure enfatizzata a dovere dal paio di guanti lunghi e trasparenti che le carezzavano le braccia.