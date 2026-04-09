Marigold, i guanti da cucina conquistano red carpet e passerelle: sono loro il trend 2026

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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A volte la moda non prende sul serio se stessa e ormai lo sappiamo: i trend sono sempre più eccessivi, originali e puntano sempre di più a lasciarci a bocca aperta. L’ultima ossessione in campo fashion? I guanti da cucina, quelli che di solito vivono accanto al detersivo e alle spugne, oggi sfilano in passerella tra abiti couture e look da red carpet delle star più amate di Hollywood. Un contrasto spiazzante che incuriosisce, divide e, soprattutto, funziona. Ma da dove nasce questa passione dei brand per i Marigold?

Guanti da cucina, ma make it fashion

Mai e poi mai avremmo pensato che i guanti da cucina gialli di gomma che usiamo per lavare i piatti da tempo immemore sarebbero diventati un accessorio fashion da avere assolutamente nel guardaroba. Ma la realtà ci sorprende sempre e quindi eccoci qui a dare conto di uno dei trend moda più originali (e strani) del 2026.

Galeotto fu il Vanity Fair Oscar Party 2026, uno degli eventi più esclusivi della stagione hollywoodiana. È lì che la youtuber statunitense Emma Chamberlain ha calcato il red carpet con un look Valentino pre-fall 2026 completato dai lunghi guanti gialli Marigold in perfetto stile “lavello chic”. Che si fosse dimenticata di toglierli dopo aver sistemato la cucina? Se lo sono chiesti in molti sui social, ma da quel momento il fenomeno è esploso.

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Da un lato l’eleganza costruita di un evento leggendario come l’afterparty degli Oscar, dall’altro un accessorio che richiama la quotidianità più semplice. Ma attenzione, non è un caso isolato. Già ai Grammy Awards 2025, Julia Fox aveva scelto guanti da cucina modello short abbinati a una tutina trasparente e lingerie a vista.

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Non poteva essere da meno Lady Gaga, che già agli Oscar 2015 aveva fatto il giro del web con un paio di guanti rossi con apertura ampia abbinati a un abito couture meraviglioso di Alaïa. Un contrasto netto che non poteva che rimanere impresso.

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Più di 10 anni, tre momenti diversi ma un unico filo conduttore: trasformare l’ordinario in qualcosa di memorabile. Ecco allora che anche le maison d’alta moda hanno fatto loro questo accessorio: nelle ultime collezioni i guanti sono apparsi sempre più spesso sulle passerelle.

Givenchy li ha resi quasi scultorei, con volumi amplificati e un’allure sofisticata. Prada, invece, ha puntato sul colore e sul gioco visivo, portando in scena guanti che sembrano usciti da un altro contesto, ma perfettamente integrati nel look.

Non è una novità assoluta, già in passato alcuni designer avevano sperimentato con il lattice e con accessori non convenzionali. Oggi però il messaggio è più diretto: la moda non distingue più tra alto e basso. Ma dietro a questa scelta sembra esserci qualcosa di più profondo.

Passione Marigold: un nuovo modo di essere donna

Dietro questo trend, che a prima vista sembra solo divertente, c’è in realtà qualcosa di più. Il ritorno di oggetti legati alla casa richiama un certo immaginario, quello di una femminilità d’altri tempi, fatta di piccoli gesti quotidiani e routine domestiche. Ma non si tratta semplicemente di nostalgia, tutto il contrario: la volontà è proprio quella di ribaltare quel mondo che ormai non ci rappresenta più. Le collezioni più recenti prendono questi simboli e li trasformano, li rendono ironici, quasi provocatori.

Soprattutto i designer più giovani stanno usando questi riferimenti per raccontare donne diverse, più sfaccettate, lontane da qualsiasi cliché. Alla fine quindi ci troviamo di fronte a una moda che cita il passato, ma lo rilegge in chiave contemporanea, con uno sguardo molto più libero.