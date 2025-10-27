Guanti da sposa, cosa dice l’etichetta e come sceglierli

Grandi classici dell'abbigliamento nuziale, i guanti sono un accessorio da scegliere e indossare con cura

I guanti da sposa sono da sempre un accessorio simbolo di classe ed eleganza, e sebbene non esista un codice di stile nuziale che ne imponga l’uso, molte future mogli continuano a sceglierli per completare il proprio look.

Districarsi tra i moltissimi modelli in commercio, tuttavia, potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto complessa: questo accessorio lussuoso ed elegante deve infatti rispondere ad alcune caratteristiche per evitare un effetto fuori luogo e antiquato. Senza dimenticare, ovviamente, quello che impone l’etichetta.

Perché indossare i guanti

Nati come accessorio caratteristico delle classi nobiliari durante l’epoca vittoriana, i guanti erano tradizionalmente associati agli eventi formali. Non ci volle molto affinché anche gli sposi decidessero di includerli nei propri outfit nuziali, come simbolo del proprio status quo. La tradizione è perdurata nel tempo, ed esercita un certo fascino anche su alcune coppie moderne.

I guanti da sposa oggi non sono più un elemento indispensabile, ma possono essere degli ottimi alleati di stile nelle cerimonie più formali, come quelle che impongono un look white tie. Molte future mogli li amano per la grazia e il fascino che conferiscono a chi li indossa, oppure li scelgono per regalare un tocco più chic ad outfit altrimenti minimal e semplici.

Rilanciati come accessorio indimenticabile da icone del cinema come Grace Kelly, Audrey Hepburn ed Elizabeth Taylor, sono tornati alla ribalta negli ultimi anni grazie ad alcune star che li hanno scelti per il proprio sì, come Nicola Peltz, Kourtney Kardashian o Hailey Bieber. Insomma, ieri come oggi sono sempre alla moda.

Come scegliere i guanti da sposa

Ci sono alcuni parametri da considerare quando si scelgono i guanti da sposa, tra cui la lunghezza, il materiale e il colore. Oltre alle regole di stile, è importante non dimenticare il grado di formalità dell’evento e l’ambiente scelto per il ricevimento. Qualora ci fosse un tema specifico, oltre al design e alle decorazioni, anche look e accessori devono sposarsi con l’atmosfera: ad esempio, i motivi floreali saranno perfetti per un matrimonio all’aperto, mentre gli elementi vintage andranno meglio per delle nozze in stile Regency.

La lunghezza

La lunghezza dei guanti dipende da quella delle maniche dell’abito e dal livello di formalità dell’evento. La regola generale è che più le maniche sono lunghe, più i guanti dovrebbero essere corti. Quindi, se si indossa un abito senza spalline o con spalline sottili, si può scegliere qualsiasi lunghezza di guanto; ma se l’abito ha maniche lunghe, i guanti al polso o appena sopra sono le opzioni più eleganti e adeguate.

Anche la stagione del sì gioca un ruolo cruciale nella scelta dei guanti da indossare. Se ci si sposerà in estate o in un clima caldo, si potrebbero preferire modelli più corti. Al contrario, se indossate un abito senza spalline in una giornata più fresca, potreste optare per guanti più lunghi, che aggiungano un tocco di calore e raffinatezza al vostro look.

Anche la lunghezza dell’abito può aiutare a determinare la lunghezza ideale dei guanti. Se l’abito sfiora il pavimento, i modelli lunghi, come quelli da opera o sopra il gomito, si abbineranno perfettamente, valorizzando l’insieme. Se invece il vostro abito è midi o alle caviglie, i guanti corti al polso sono una scelta più indicata, ideale per un look fresco e vivace.

Non dimenticate, infine, il livello di formalità del ricevimento: per eventi particolarmente ricercati, l’etichetta consiglia guanti da opera, mentre nel caso di feste più informali questi modelli potrebbero risultare fuori luogo.

Il tessuto

Per quanto riguarda il tessuto, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere: seta, raso, tulle e pizzo sono quelle più gettonate. La seta rimane una soluzione sempre valida perché grazie alla sua finitura opaca si abbina facilmente a quasi tutti i tipi di abiti. Gli esperti consigliano invece di abbinare guanti in seta a vestiti in raso e guanti in raso a vestiti in seta, oltre a sperimentare con tulle e pizzo per dare un tocco originale alle diverse silhouette. Dall’ultima New York Bridal Fashion Week sono emersi versioni più ricercate, con ricami e applicazioni floreali, dettagli di piume e volumi aggiunti sulla parte superiore dei guanti.

Il colore

In quanto al colore, lo stile impone che i guanti siano dello stesso colore dell’abito. Ad un vestito bianco ottico possono essere abbinati accessori white o avorio freddo, mentre se avete scelto un modello avorio o champagne andranno benissimo guanti avorio caldo, crema o nude. Le spose che abbiano infine deciso di puntare sui colori pastello, potranno abbinare guanti in tinta o in nuance complementari.

Quando togliere o indossare i guanti durante il sì

Indossare i guanti durante il matrimonio potrebbe provocare anche qualche problema di ordine pratico durante il rito o nel corso del ricevimento. Secondo l’etichetta, è importante che questo accessorio non impedisca lo scambio degli anelli: per questo motivo, poco prima della funzione, la sposa può togliere il guanto sinistro e affidarlo alla damigella d’onore.

Una valida soluzione sono i modelli con mousquetaire, pensati per chi desidera avere le mani libere senza togliere completamente il guanto. Un mousquetaire è una piccola apertura di circa otto centimetri sul polso interno, che consente di liberare facilmente la mano. L’arto può poi essere infilato nella manica del guanto durante il pasto o lo scambio degli anelli, mentre l’apertura viene richiusa con bottoncini o fiocchi delicati, per un tocco elegante.

Si può anche chiedere alla sarta di allentare leggermente la cucitura del dito anulare sinistro del guanto, creando una piccola apertura. Durante lo scambio degli anelli, si potrà quindi sfilare solo quel dito e, una volta indossata la fede, rimetterlo a posto.

Il galateo ricorda anche che non è buona norma indossare i guanti durante il pasto o i brindisi del ricevimento: oltre a risultare molto scomodi, potrebbero anche rovinarsi a contatto col cibo, soprattutto se avete scelto dei tessuti particolarmente delicati e pregiati. Infine, l’indumento va sfilato durante i saluti agli invitati al margine del ricevimento: stringere la mano di amici e parenti indossando i guanti potrebbe risultare freddo e impersonale.

A contrario, è importante tenerli durante l’ingresso in Chiesa e per le foto ufficiali di nozze, così che il look della sposa risulti elegante e composto.