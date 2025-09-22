Dress code di matrimonio, cos’è e cosa prevede il white tie

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Invitati ad un matrimonio white tie

Scegliere un outfit all’altezza della situazione quando si è chiamati a prender parte ad un matrimonio è assolutamente fondamentale per tutti gli invitati. Il compito diventa tuttavia ancor più delicato quando la cerimonia in questione prevede un dress code white tie.

Qualora la partecipazione specifichi la necessità di rispettare questo codice di abbigliamento, gli ospiti dovranno infatti tirar fuori dal guardaroba un look degno di un gran ballo reale o di un galà d’elite. Sbagliare è assolutamente vietato.

Cos’è il dress code white tie

Il dress code white tie è il più formale tra i codici d’abbigliamento previsti per un matrimonio, ed è richiesto solo in cerimonie di altissimo livello. Si tratta infatti dello stile che caratterizza cene di Stato, gran balli reali ed eventi a corte.

Il white tie ha regole molto specifiche: gli uomini sono chiamati a indossare un frac con la coda, mentre l’abito delle donne deve essere rigorosamente da sera, e quindi lungo. A dispetto del nome, ad ogni modo, gli outfit non devono essere di colore bianco: soprattutto quando si parla di matrimoni, infatti, questa nuance è riservata esclusivamente agli sposi, ai quali non si deve rubare la scena.

Cosa prevede il white tie

Il white tie è di gran lunga il più formale (e il più raro) tra i dress code da matrimonio: sono pochissime le cerimonie in cui viene richiesto questo tipo di abbigliamento, e nella maggior parte dei casi si tratta di eventi legati al mondo reale o diplomatico. Le regole che caratterizzano il white tie sono piuttosto rigide, e sono ammesse pochissime eccezioni.

Abbigliamento white tie per gli uomini

Rispettare un codice di abbigliamento white tie per gli uomini, vuol dire abbracciare un look dal forte sapore retrò: gli invitati sono infatti chiamati a puntare sul classico completo formale spesso sfoggiato da capi di Stato o membri della Famiglia Reale. L’outfit deve necessariamente corrispondere al frac, che il galateo impone di usare tendenzialmente in cerimonie dopo le ore 18.00.

iStock

Questo completo è caratterizzato da una giacca più corta nella parte anteriore e che ha delle code in quella posteriore, possibilmente lunghe fino alla ginocchia. Generalmente senza bottoni frontali, l’indumento esibisce un revers in raso, solitamente a lancia, e collo alto e rigido. I pantaloni sono coordinati alla giacca in colore e tessuto, e spesso hanno una striscia di raso lungo l’esterno di ciascuna gamba.

La camicia è sempre bianca, caratterizzata da un colletto rigido a punte e un davanti plissettato o in piqué. A completare il look sono un gilet bianco al di sotto della giacca e un papillon bianco. Il cummerbund, ovvero la fascia larga in tessuto da avvolgere in vita, non si usa nel white tie, dove è sostituita dal panciotto.

Infine le calzature: si consigliano le classiche scarpe Oxford in pelle liscia lucida o vernice nera. Vanno abbinate a calzini neri uniformi, lunghi fino al ginocchio in modo da non lasciare mai scoperte le gambe quando ci si siede o ci si muove.

Abbigliamento white tie per le donne

Anche per quanto riguarda l’abbigliamento femminile il dress code white tie ammette un’unica soluzione: ovvero il classico abito da sera formale che sfiori il pavimento, meglio se in tessuti lussuosi come seta o raso. È necessario che il modello scelto copra per intero la figura, e in alcuni casi può avere anche una piccola coda. Attenzione, tuttavia, a non rubare scena alla sposa.

In quanto ai colori, sono promossi il classico nero, ma anche neutri delicati e toni gioiello. Se preferite tonalità più vivaci, spazio a smeraldo profondo, blu navy o grigio. Le nuance metalliche? Possono funzionare se discrete o sofisticate, mentre è meglio evitare motivi vistosi o colori troppo accesi come il fucsia o il neon.

123RF

E gli accessori? Ancor più che negli altri tipi di dress code, possono elevare particolarmente l’outfit. Oltre ai classici gioielli, anche i guanti sono fortemente consigliati, a patto che siano lunghi fino al gomito o leggermente sopra, e realizzati in tessuti come raso, seta o pelle sottile. Quelli al polso, invece, sono considerati più adatti per un evento black tie.

Le calzature, infine, vedono il trionfo delle classiche décolleté eleganti, con tacco medio-alto o alto. Ammessi anche sandali eleganti, sia chiusi che aperti.

Cosa non indossare a un evento white tie

Così come ci sono elementi imprescindibili, esiste anche una lunga lista di indumenti che non vanno indossati in un evento (e più nello specifico un matrimonio) che richiede un dress code white tie. Cercate quindi di attenervi a quanto previsto dalla formula classica, ed evitate abiti corti o midi; trasparenze o scollature troppo audaci; abiti di colore bianco o di sfumature troppo chiare; glitter o brillantini (considerati poco formali o eleganti); scarpe casual e borse di grandi dimensioni.

Per gli uomini, invece, sono assolutamente vietate giacche da smoking senza code, calzini colorati e mocassini: questi ultimi, infatti, sono maggiormente adatti ad un evento black tie. Anche in questo caso, sono banditi colori troppo appariscenti, motivi vistosi e tessuti poco pregiati come il cotone.

Che differenza c’è tra il white tie e il black tie

Oggi il dress code white tie è molto raro, ed è più probabile ricevere un invito che preveda un codice d’abbigliamento black tie. Si tratta di due stili molto eleganti, ma il white tie è più formale e prevede un minore margine di interpretazione, ammettendo solo due tipologie di look: abiti da sera lunghi e frac.

Pur essendo accomunati da una certa eleganza di base, questi due dress code si differenziano quindi su alcuni punti: