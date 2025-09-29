Dress code di matrimonio, cos’è e cosa prevede un look semi-formale

Completi spezzati, abiti midi e ballerine: come vestirsi se si è invitati ad un matrimonio che richiede un dress code semi-formale

Un look semi-formale

Pur essendo accomunati dalla celebrazione dell’amore degli sposi, i matrimoni possono essere molto differenti tra loro. Se alcune coppie optano per le classiche nozze da favola, altre preferiscono invece festeggiamenti più discreti, che si traducono quindi in un codice d’abbigliamento non troppo impegnativo per amici e parenti.

Nel caso di cerimonie dallo spirito più conviviale, gli sposi potrebbero richiedere ai loro invitati un dress code semi-formale, all’insegna della praticità e di un’eleganza moderata. Ma cosa dovrebbe indossare un invitato a un matrimonio semi-formale? E quali sono le opzioni migliori per un evento di questo tipo? Tra polo e completi spezzati, districarsi non è sempre così semplice.

Cos’è il dress code semi-formale

L’abbigliamento semi-formale per matrimoni è più elegante di quello casual, ma non così formale come il black tie. Questo dress code richiede generalmente alcuni capi tradizionalmente formali, ma offre maggiore libertà su come abbinarli: nel caso dei completi, ad esempio, camicie e cravatte non sono obbligatorie, così come non è necessario indossare giacche e pantaloni coordinati. Per chi indossa abiti, sono perfetti vestiti corti o di lunghezza midi, ma sono appropriate anche tute eleganti o outfit con capi mischiati.

Ovviamente la stagione e l’orario della cerimonia possono influenzare un outfit semi-formale: colori chiari e strati leggeri sono generalmente più adatti per eventi diurni, mentre per le celebrazioni serali meglio puntare su tonalità più scure e dettagli gioiello. Anche i tessuti possono variare: un completo in lino su misura è ad esempio ideale per un matrimonio estivo in una località di vacanza, mentre in un luogo nevoso si potrebbero preferire tessuti più spessi e strutturati, come flanella e velluto.

Avete ancora le idee confuse? Nel dubbio, consigliano gli esperti, meglio vestirsi in modo leggermente più elegante che rischiare di sembrare troppo informali: indipendentemente dal dress code, infatti, i matrimoni sono eventi speciali che meritano outfit fuori dall’ordinario.

Differenze tra look semi-formale e da cocktail

I dress code semi-formale e cocktail sono piuttosto simili, ma non identici. I due codici si sovrappongono in quanto sono entrambi meno impegnativi del black-tie e consentono maggiore flessibilità in colori e stili. Tuttavia, l’abbigliamento da cocktail tende a essere leggermente più elegante e strutturato, richiedendo di solito nuance più scure per i completi e abiti più impegnativi, adatti ad un evento serale.

Quello semi-formale, a contrario, prevede un mix di opzioni: per le donne, ad esempio, c’è la possibilità di indossare abiti corti, lunghi o tute eleganti. Gli uomini possono invece optare per completi di colori più chiari (invece del tuxedo) per matrimoni diurni e, in alcuni casi, possono permettersi pantaloni di lino con polo, camicie con colletto o persino un maglione leggero.

Idee di outfit semi-formale per le donne

Per un dress code semi-formale, le invitate possono indossare qualsiasi cosa, incluse gonne midi o al ginocchio, pattern minimalisti e colori tenui. Un abito lungo è accettabile per un matrimonio di questo tipo, purché non sia eccessivamente elegante e adatto all’occasione: se la cerimonia si svolge all’aperto durante il giorno o in un contesto informale, un abito alla caviglia, midi o al ginocchio può essere più in linea con il dress code semi-formale.

Se proprio non si vuole rinunciare ad un abito lungo, meglio optare per qualcosa di più rilassato e casual rispetto a un vero e proprio abito da sera, come ad esempio un maxi dress stampato e svolazzante per l’estate, o un abito a maglia fino alla caviglia per l’inverno.

iStock

Se volete optare per qualcosa di diverso da un vestito, potete orientarvi verso look più strutturati, come completi a due pezzi o tailleur. Infine, pantaloni o una tuta elegante funzioneranno altrettanto bene per un matrimonio di questo tipo.

Per quanto riguarda gli accessori, meglio puntare su uno stile semplice e minimal, con gioielli in oro o argento al posto di pezzi elaborati, oppure cerchi sottili in metallo o collane delicate per valorizzare il look senza esagerare. Le calzature? La scelta dipende ovviamente dall’outfit, dal luogo e dall’orario della cerimonia. In linea di massima, le scarpe adatte a un matrimonio semi-formale possono includere tacchi alti, come décolleté classiche, zeppe o sandali con cinturino, anche se un paio di ballerine raffinate funziona altrettanto bene.

Idee di look semi-formale per gli uomini

Il classico tuxedo non è un’opzione valida se avete ricevuto un invito per un matrimonio casual. Gli uomini potrebbero invece prediligere una giacca da completo o un blazer con pantaloni eleganti: blu chiaro e beige sono perfetti per le cerimonie mattutine o pomeridiane, mentre il blu navy è adatto per le cerimonie serali. La camicia? Meglio button-down, leggermente casual, a fondo unico o con micro pattern. In alternativa, potete scegliere anche una polo elegante.

iStock

Se la cerimonia è prevista in autunno oppure inverno, un’ottima soluzione è rappresentata anche da un maglione a girocollo o a V in tessuto pregiato come lana o cashmere, da abbinare sempre a pantaloni eleganti o chino.

Per quanto riguarda gli accessori, gli invitati di sesso maschile possono rinunciare alla cravatta se lo desiderano. In alternativa, possono invece scegliere un fazzoletto da taschino per aggiungere un tocco di personalità agli outfit più semplici o minimal. Infine, capitolo calzature: scegliete delle scarpe eleganti ma comode, come Oxford, mocassini, Derby e sneaker in pelle eleganti.

Cosa non indossare quando è richiesto un dress code semi-formale

Anche se semi-formale è talvolta equiparato a “elegante casual”, non bisogna prendere la definizione alla lettera. In generale, non si consiglia di indossare jeans, per quanto poco formale possa essere la cerimonia. Meglio optare per pantaloni eleganti o chino, abbinati a blazer o giacca e cravatta. Allo stesso modo, sono banditi pantaloncini e tute, più adatti ad altri contesti.

Come per tutti i tipi di dress code nuziali, bocciati anche colori troppo appariscenti, scollature e trasparenze troppo sexy. Anche pattern vistosi e paillettes sono fortemente sconsigliati, mentre i guanti sarebbero decisamente più adatti in presenza di un dress code white tie.

In quanto alle scarpe, si può scegliere di puntare su calzature basse, ma non sulle classiche sneakers: meglio invece delle ballerine o dei mocassini eleganti.