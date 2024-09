Matrimonio in autunno: come dovrebbero vestirsi gli invitati

Fonte: 123RF Idea look per un matrimonio in autunno

Scegliere cosa indossare se si è invitati ad un matrimonio autunnale può essere piuttosto difficile. Spesso, infatti, le condizioni meteorologiche sono piuttosto incerte, ed il clima non più mite potrebbe causare una costante indecisione sulla lunghezza di maniche e abiti. Oltre che sui colori di questi ultimi.

I modelli senza spalline o con la schiena scoperta sfoggiati in estate potrebbero infatti non essere l’ideale quando le temperature iniziano a calare, mentre i colori pastello, perfetti per la primavera, si sposano male con le nuance del foliage. In definitiva, per ciascuna stagione esistono outfit che meglio di altri si adattano all’ambiente circostante, e i mesi da settembre a dicembre non fanno eccezione. Ma cosa è consigliato indossare per gli ospiti di un matrimonio autunnale? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Cosa indossare ad un matrimonio autunnale

Nel decidere cosa indossare ad un matrimonio autunnale, il primo fattore da considerare, oltre alla stagione del sì, sono il dress code richiesto dalla cerimonia e il tema di quest’ultima.

Alcuni coppie specificano il tipo di outfit richiesto ai propri invitati sulle partecipazioni di nozze, ma in ogni caso, conoscendo la location del sì e il tema delle cerimonia, non dovrebbe essere difficile per gli ospiti individuare quale stile possa risultare più appropriato per l’evento.

I possibili scenari sono, in linea di massima, soprattutto tre: si potrebbe trattare di una cerimonia estremamente formale ed elegante; di una festa semi-formale all’ora del cocktail; di un party casual e conviviale. Per ciascuna delle opzioni, gli esperti di stile consigliano delle linee guida molto specifiche da seguire.

Consigli di look per una cerimonia formale

Un matrimonio formale corrisponde essenzialmente ad una cerimonia raffinata ed elegante, spesso celebrata nelle ore serali. Le donne saranno chiamate ad indossare un abito da sera, mentre gli uomini il classico smoking. Sono sconsigliati, in questo caso, gli abiti corti.

In quanto ai colori, per un elegante abito da sera gli esperti consigliano nuance gioiello, come zaffiro,o smeraldo. L’ispirazione può arrivare anche dalle tonalità delle foglie autunnali, come l’arancione, il giallo mostarda o il marrone profondo. Se invece preferite qualcosa di più discreto, spazio al caramello, al carbone, o all’ intramontabile blu.

Le scarpe? Per le signore immancabili i tacchi a spillo o, nel caso in cui proprio non siate delle fan, potete scegliere delle calzature basse, a patto che siano caratterizzate da dettagli gioiello o decorazioni importanti.

Abiti per una cerimonia semi-formale in autunno

Un matrimonio semi-formale potrebbe corrispondere ad un cocktail wedding party oppure ad un elegante garden party. In questo caso, le donne hanno la possibilità di optare per modelli di lunghezza midi, meglio se in toni gioiello, ma anche per eleganti jumpsuit o tailleur.

Gli uomini hanno più possibilità di scelta, e possono puntare anche su completi colorati o con fantasie e stampe variopinte. Via libera, in particolare, a tonalità come il borgogna o il marrone, e a giacche di tessuti non particolarmente pesanti. La cravatta, in questo caso, non è obbligatoria.

Diverse le opzioni per le calzature: oltre ai classici tacchi, si può optare anche per più comode scarpe platform, mocassini o scarpe derby. Sono tornati di grande tendenza anche i kitten heels, i tacchi bassi e sottili che non superano mai i 5 cm.

Cosa indossare nel caso di un matrimonio casual

Le cerimonie casual corrispondono spesso ai matrimoni intimi ed informali, come elopement o nozze casalinghe. In queste situazioni, non essendo richiesti outfit ricercati, il fattore più importante per gli invitati è riuscire a mostrare la propria personalità.

Per le donne, quindi, la soluzione più indicata sono i minidress con stampe e fantasie vivaci, anche d’ispirazione surrealista o astrologica, essendo l’autunno la witch season per eccellenza. Per gli uomini sono consigliati outfit senza giacca e cravatta. Per quanto riguarda infine i dettagli, sono promossi chiffon, tinte unite o stampe floreali autunnali.

Capitolo calzature: restano sconsigliate le sneakers, ma potreste trovare dei validi alleati in stivali e ballerine.

Gli accessori perfetti per l’outfit di un matrimonio autunnale

Sebbene ci sia spesso un codice d’abbigliamento da seguire, è importante non sacrificare la propria personalità e il proprio stile. Soprattutto in fatto di accessori.

Per i look più sofisticati, quindi, puntate su orecchini vistosi o gioielli dal significato speciale. Potete anche divertirvi con le scarpe, a patto che risultino abbinate agli abiti. Attenzione, comunque, a non esagerare, soprattutto se avete scelto un abito a fantasia. Ad esempio, se indosserete degli orecchini pendenti, fate a meno di collane e girocolli.

Poiché inoltre l’autunno è la stagione dei colori metallici per eccellenza, abbinate una borsa nelle tonalità dell’oro o dell’argento, rigorosamente in pendant con gli accessori. Scegliete il dorato se avete optato per un abito nelle tonalità calde (arancione, mostarda o marrone); l’argento se avete scelto colori freddi (borgogna o verde petrolio).

Capitolo soprabito: poiché le temperature potrebbero abbassarsi, soprattutto nel caso di una cerimonia serale, portate con voi una giacca leggera. Anche in questo caso, assicuratevi che matchi perfettamente con il vostro outfit: potete scegliere tonalità più scure della stessa sfumatura cromatica dell’abito, o puntare su colori complementari.

Non sottovalutate, infine, il fascino dei cappelli, soprattutto se avete optato per un abito o un soprabito lungo: potrebbero infatti aggiungere un piacevole effetto vintage al vostro ensemble.

Cosa non indossare per un matrimonio in autunno

Non è solo importante scegliere l’outfit perfetto per un matrimonio d’autunno, ma anche cercare di non risultare inappropriati. In primis, gli esperti consigliano di stare lontani da abiti realizzati con tessuti troppo sottili, così da evitare di dover fare i conti con una spiacevole sensazione di freddo. Cercate di evitare anche modelli che lascino troppi centimetri di pelle scoperti: anche se si tratta di un matrimonio children free, ricordate che prenderete parte ad una cerimonia religiosa, e che comunque outfit troppo sexy potrebbero risultare fuori luogo.

Sarebbe anche meglio fare a meno, nel periodo autunnale, di colori pastello o fantasie delicate, decisamente più adatte ad un matrimonio estivo o primaverile. Infine, per quanto comode possano essere, le sneakers sono poco adatte a queste situazioni. Preferite calzature discretamente eleganti, anche se non amate i tacchi: le alternative sono (quasi) infinite.