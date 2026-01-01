Fiere dedicate ai matrimoni, le più importanti in Italia nel 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Fiere di matrimonio

Sarà un anno all’insegna dei fiori d’arancio: anche nel 2026, in Italia i futuri sposi potranno scegliere tra numerose esposizioni ed eventi dedicati al mondo del wedding.

Dal Nord al Sud della Penisola, da gennaio a dicembre, le coppie avranno l’imbarazzo della scelta: le fiere dedicate ai matrimoni, infatti, saranno moltissime e variegate.

Le fiere più importanti del 2026

Il calendario è ancora in via di definizione, ma nei prossimi mesi, gli sposi alla ricerca di ispirazioni e consigli potranno trovare un valido sostegno nelle numerose fiere nuziali sul territorio italiano.

Si tratta di una fiera dedicata al mondo del wedding che toccherà nel corso dell’anno diverse città della Penisola. La formula è sempre la stessa: dopo un apertivo di benvenuto, gli sposi potranno osservare da vicino e toccare con mano le migliori offerte dei fornitori specializzati del settore. Si va dai fioristi al catering, passando per decorazioni e fotografie. Di seguito, gli eventi previsti in alcune delle città più importanti d’Italia:

Torino Sposi Expo: 10-11 gennaio presso Circolo della Stampa di Torino (TO)

Genova Sposi Expo: 17-18 gennaio presso Castello Bruzzo

Rimini Sposi Expo: 24- 25 gennaio presso Sala Sole

Ancona Sposi Expo: 24-25 gennaio presso Ristorante Le Noci di Agugliano (AN)

Perugia Sposi Expo: 14-15 febbraio a Villanova (PG)

Catanzaro Sposi Expo: 8-9 marzo presso Residenza Alba Chiara di Montepaone Lido (CZ)

Padova Sposi (17-18 gennaio)

Presso la moderna Hall Padova, due giornate ricche di idee, tendenze e consulenze per iniziare a organizzare le nozze in modo semplice e ispirato. L’evento è pensato per chi vuole trovare fornitori di qualità e iniziare con largo anticipo i preparativi del matrimonio 2026, con il supporto di professionisti esperti, promozioni dedicate e una location elegante e funzionale.

Brescia Sposi (17-18 gennaio)

Questa fiera rappresenta una tappa strategica per chi si sposa tra aprile e settembre e vuole approfittare del periodo giusto per scegliere con calma e consapevolezza. L’appuntamento è presso il Museo Mille Miglia: qui i futuri sposi troveranno ispirazioni, contatti e consulenze per personalizzare il giorno del sì e renderlo un evento unico nel suo genere.

Bologna Sposi (24-25 gennaio)

Presso il Bologna Congress Center – BolognaFiere, due giornate nel mese di gennaio per incontrare fornitori selezionati, raccogliere ispirazioni e iniziare a pianificare le nozze 2026 con serenità. Un’occasione perfetta per le coppie che desiderano anticipare i preparativi e costruire un evento personalizzato, raccogliendo i preziosi consigli degli esperti del settore wedding.

Treviso Sposi (24-25 gennaio)

Un’occasione perfetta per chi sta organizzando le nozze nel 2026: presso l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso, le coppie potranno approfittare di due giorni di consulenze e incontri con professionisti del settore dei fiori d’arancio.

Qui sarà possibile incontrare i migliori fornitori del Veneto: atelier da sposa, abiti da cerimonia, sartorie uomo, fotografi, location, catering, fioristi, bomboniere, agenzie viaggi, autonoleggi e gioiellerie.

Nozze da sogno (24-25 gennaio)

Nel mese di gennaio, nella suggestiva cornice de La Centrale di Nuvola Lavazza di Torino, torna l’appuntamento con la fiera Nozze da sogno. Due giorni dedicati al mondo dei matrimoni per comunicare il fascino dell’universo del wedding: un gruppo selezionato di professionisti del settore offrirà consigli e consulenze ai futuri sposi, in una location elegante e indimenticabile.

MilanoSposi (6-8 febbraio)

A febbraio 2026 arriva la 65esima edizione di MilanoSposi presso il Parco Esposizioni Novegro di Segrate. Una rassegna ormai storica, in cui le coppie potranno districarsi tra prodotti e servizi per gli sposi e tante idee e consigli per rendere magico il giorno del sì. E in più un programma di Workshop gratuiti dedicati ai futuri coniugi.

Gli espositori? Ce n’è davvero per tutte le esigenze: si va da abiti e gioielli a proposte per bomboniere, viaggi di nozze, partecipazioni e servizi fotografici e video.

Verona Sposi Bridal Week (14-15 febbraio)

Sempre a febbraio, in concomitanza con la festa di San Valentino, torna anche l’appuntamento con Verona Sposi Bridal Week presso il Palaexpo. Un weekend imperdibile dedicato a tutte le coppie che stanno organizzando il loro matrimonio in Veneto e nel Nord Italia: per loro, abiti da sogno, location esclusive, servizi fotografici, wedding planner e tanto altro.

Italy for weddings (18-21 febbraio)

Sbarca a Firenze la quarta edizione di Italy for weddings, in scena dal 18 al 21 febbraio 2026. Quattro giorni di eventi e un’agenda curata nei minimi dettagli per massimizzare le opportunità di incontro e collaborazione tra i principali attori del settore.

Qualche numero? Oltre 100 destination wedding planner provenienti da mercati chiave e Paesi strategici; più di 40 fornitori italiani selezionati, tra location, strutture ricettive e servizi wedding; e decine di sessioni di networking e panel formativi.

Sì Sposaitalia collezioni (21-23 febbraio)

Un ponte esclusivo tra bridal, cerimonia, eveningwear e il fashion system internazionale: a fine febbraio torna alla Fiera di Milano Sì Sposaitalia collezioni. L’evento, nato nel lontano 1982, ha l’obiettivo di dare visibilità ai produttori di abiti da sposa e da cerimonia, promuovendo l’eccellenza e la creatività del Made in Italy.

Alla vigilia della Milano Fashion Week e in concomitanza con le principali fiere del fashion system, la maifestazione offre ai visitatori provenienti da tutto il mondo la possibilità di conoscere in anteprima tendenze e collezioni continuative, evergreen e prodotti pronti alla vendita, tra cui best seller e riassortimenti.

Tutto Sposi (ottobre)

Non esiste ancora una data ufficile, ma da diversi anni la fiera Tutto Sposi si svolge tra metà e fine ottobre presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Vero e proprio punto di riferimento per gli sposi del Sud Italia, questa manifestazione vanta nelle scorse edizioni oltre 40.000 visitatori e 150 allestitori: numeri di tutto rispetto, che sembrano destinati a ripetersi anche nel 2026.

Anche in questo caso, i professionisti coinvolti toccano i settori del wedding più disparati, dalle bomboniere ai fiori, passando per location e catering e acconciature e make up.

RomaSposa (30 ottobre- 1 novembre)

In autunno è prevista anche la nuova edizione di RomaSposa, in scena a cavallo tra ottobre e novembre al Roma Convention Center la Nuvola. Come di consueto, gli sposi potranno esplorare le ultime tendenze e le idee più creative nel mondo del wedding, dai sontuosi abiti da sposa alle eleganti decorazioni floreali, dalle prelibatezze culinarie alle esclusive destinazioni per la luna di miele.

Non mancheranno anche proposte più particolari, come quelle dedicate agli amici a 4 zampe dei festeggiati. Lecito attendersi grandi numeri: l’edizione 2025 della manifestazione ha visto coinvolti 200 espositori, 1000 abiti in passerella e 1000 brand dedicati ai fiori d’arancio, rappresentanti di 15 settori merceologici.