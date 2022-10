Come avere fotografie perfette il giorno del matrimonio

Fonte: Shutterstock

Non esistono nozze senza le foto agli sposi. Sì perché tutto ciò che riguarda il matrimonio deve essere minuziosamente immortalato da un bravo fotografo. Soltanto grazie alle foto (e ai video) il matrimonio potrà restare impresso nella memoria della coppia e dei posteri. Vediamo come avere le foto perfette.

Attraverso le foto si può raccontare il giorno più bello della vita della coppia. Chi scatta le fotografie, dunque, ha una grande responsabilità. Per avere successo è necessario che il fotografo interagisca con i soggetti e pensare in modo creativo, anche se si trova sotto pressione.

Da tenere bene a mente che, le fotografie di nozze richiedono una grande pianificazione a monte che comprende una collaborazione profonda tra la coppia di sposi ed il fotografo. La prima cosa da considerare è quali scatti si vogliono ottenere. Insieme al fotografo potrai ottenere dei pareri riguardo la tua idea. In secondo luogo, sarebbe bene compilare una lista con le persone che devono necessariamente essere incluse nelle foto: non sia mai che ci si dimentichi di fotografare la nonna.

Foto sposi: che stile scegliere

La prima cosa da valutare sarebbe lo stile fotografico preferito ovvero quello che soddisfa maggiormente i gusti della coppia. Lo stile rifletterà non solo il mood scelto per l’evento ma anche la personalità degli sposi che esporranno, mostreranno e ricorderanno il loro giorno più bello attraverso le foto. Di solito, lo stile preferito dalle giovani coppie è quello di reportage. Ciò significa che l’intera giornata verrà immortalata minuto per minuto senza mettersi in posa e con piani differenti. Si tratta di uno stile strettamente connesso alla fotografia artistica che si usa soprattutto nei reportage, appunto, siano essi politici o, addirittura, dei conflitti. Lo scopo è quello di trasmettere emozioni attraverso delle foto narranti che, appunto, raccontano il giorno delle nozze.

Tuttavia, molti sposi prediligono ancora lo stile classico e posato. Sarà il fotografo ad essere un vero e proprio direttore che animerà le pose della nuova coppia. Si tratta di uno stile che viene ancora usato soprattutto per le foto con i parenti e al taglio della torta.

Lo stile fine art, invece, è quello che richiede un ampio lavoro di post produzione. Sulle foto, infatti, potranno essere applicati dei filtri, delle operazioni multimediali o manuali se stampate. A questo si contrappone lo stile fashion, tra i più adoperati del momento, che prevede fotografie dei dettagli alla moda quali abiti degli sposi e mise en place. Immancabile lo stile in bianco e nero che qualche coppia potrebbe voler riservare a degli scatti in particolare, e lo stile boudoir che riguarda scatti intimi e seducenti anche della preparazione degli sposi.

Come scegliere il fotografo

La ricerca del fotografo per le proprie nozze dovrebbe essere fatta con largo anticipo (un anno se ti sposi in alta stagione). La scelta del fotografo sarà più semplice quando sarà deciso lo stile degli scatti.

Grazie al web la ricerca sarà agevolata e sui siti di ogni professionista o sui suoi profili social, ci si potrà fare un’idea degli scatti che propongono ma anche delle opinioni e recensioni dei clienti. Dopo aver selezionato alcuni tra i professionisti, si può iniziare a confrontare i loro lavori per fare una scrematura. Il consiglio è di farsi guidare dal cuore: le foto del portfolio dovranno emozionare i futuri sposi. Nella creazione della rosa dei possibili professionisti si possono valutare anche i loro anni di esperienza.

Dopo aver lasciato in ballo solo qualche candidato, è arrivato il momento di prendere un appuntamento con il professionista. Con la conoscenza di persona sarà chiaro se c’è connessione con il fotografo e se sarà la figura che gli sposi vorranno nel giorno più importante della loro vita. Nel corso del colloquio si possono porre delle domande per capire come sarà il suo lavoro. La creazione di un feeling unico con il fotografo è di estrema importanza poiché sarà responsabile dei ricordi del giorno più bello della vita degli sposi.

Una volta scelto il fotografo, è necessario stilare un contratto che possa contenere tutti i dettagli ed i tempi di consegna ma anche quantità degli scatti, risoluzione, formato, eventuale post produzione. Si eviteranno sorprese spiacevoli.

Quanto costa un servizio fotografico per matrimonio

Naturalmente, sarà necessario fissarsi un budget. Il servizio fotografico generalmente, copre il 10% del budget totale delle nozze. A incidere sul prezzo ci saranno immancabilmente svariati fattori. Preferisci un freelancer oppure uno studio fotografico? In generale, il costo di un pacchetto base può variare dagli 800 euro ai 3000 euro.

La stampa dell’album, a seconda della qualità delle foto, della rilegatura e dei fornitori può arrivare a costare anche 700 euro. A gravare sulla spesa possono esserci anche i costi di trasferta per fotografo ed assistenti, nonché il costo per la partecipazione al ricevimento di nozze.

Fotografie di matrimonio perfette: il colloquio prima del sì

Prima di scegliere il fotografo che avrà il compito di immortalare le nozze, si dovranno fare degli incontri preventivi con il professionista. In questo modo, gli sposi potranno comprendere meglio se il fotografo sarà in grado di adempiere alle loro richieste. Durante l’incontro preliminare, il professionista dovrà conoscere ogni particolare che riguarderà il giorno del matrimonio: tempistiche, location, numero di invitati, e quant’altro, serviranno al professionista di poter pianificare al meglio.

In anticipo, bisognerà decidere anche lo stile delle fotografie che gli sposi vorrebbero per le proprie nozze ma anche i momenti salienti che vogliono assolutamente immortalare. Su questo influirà anche il numero di scatti che il fotografo dovrà fare e tra i quali gli sposi dovranno scegliere.

Il professionista, in base all’incontro preliminare potrà consigliare le pose e movimenti da compiere ma anche qualche location particolare per scattare qualche immagine più insolita. Il tutto servirà a far risaltare, come non mai, il giorno dell’unione e l’amore che unisce gli sposi.

Soltanto attraverso un incontro preliminare tra fotografo e sposi si potranno anche individuare i punti di forza e di debolezza della coppia ma anche della giornata del matrimonio. Ad esempio, se gli sposi hanno deciso di celebrare il rito in una cripta, quest’ultima potrebbe essere immancabilmente buia. Il professionista, dunque, potrebbe doversi attrezzare con un flash più potente. Punto da discutere, non meno importante, riguarda la stampa o la condivisione immediata.

Non meno importante da parte del fotografo, quello di incontrare un amico o un parente della coppia. Quest’ultimo potrà, durante il giorno più importante, suggerire al professionista i gruppi più importanti da immortalare: che siano gli amici degli sposi oppure i parenti di lui o di lei.

Foto di matrimonio: errori da evitare

Tra gli errori da evitare nelle foto di matrimonio c’è quella di non farsi mostrare, in corso d’opera, gli scatti dal proprio fotografo. Ciò permetterà di notare se il lavoro sta piacendo agli sposi e, eventualmente a farsi passare qualche foto in estemporanea da condividere sui social. Un’esigenza fondamentale nell’immediatezza del mondo in cui viviamo.

Inoltre, è bene assicurarsi che il fotografo non elimini gli scatti che egli considera errori. Questo perché potrebbero piacere agli sposi e con un lavoro di post produzione diventare lo perfetti ai loro occhi. E ancora, gli imprevisti possono accadere e bisogna metterli in conto: il fotografo dovrà essere bravo a rimediare. Anche la pioggia può diventare un momento estremamente suggestivo da immortalare.

Se gli sposi desiderano qualche prospettiva diversa da quella del servizio fotografico di matrimonio ufficiale, si può dare la possibilità agli sposi di fare la propria parte. Si può creare un hashtag ufficiale per le nozze che permetta di recuperare sui social tutte le foto scattate dagli ospiti. Per un sapore vintage, si possono dotare i tavoli di una macchina fotografica usa e getta che gli ospiti dovranno usare e riconsegnare al termine della festa.

Come venire bene in foto

Come venire bene in foto? Ecco alcuni consigli utili. Esercitarsi a casa, aiuterà a scongiurare le preoccupazioni di non venire bene negli scatti del giorno più importante della vita della coppia. Il primo riguarda il fatto di mettere la lingua sotto il mento quando si sorride: in questo modo, il collo risulterà più snello e definito. Inoltre, il sorriso apparirà più disteso, come pure il volto.

In secondo luogo, un consigli per la sposa è quello di giocare con il proprio abito e con gli accessori. Del resto, le braccia dovrebbero essere tenute quanto più possibile lontane dal corpo, questo per evitare di appesantire la figura o di far sembrare le braccia più grosse. Come scongiurare il rischio di venire con gli occhi chiusi in tutte le foto? Prima che il fotografo scatti è bene contare fino a tre e poi aprire gli occhi. Sicuramente un buon fotografo saprà annullare tutte le paure degli sposi.