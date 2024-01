Fonte: iStock Annuncio di matrimonio

I social media sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, e fungono spesso da vetrina ‘digitale’ attraverso cui comunicare e condividere notizie importanti con amici, parenti e semplici followers. In molti ormai decidono di affidarsi al mondo del web anche per annunciare il proprio matrimonio, in un modo che sia moderno ed originale, ma non per questo meno romantico.

Se alle classiche partecipazioni nuziali volete affiancare una comunicazione più ‘giovane’, non potete non affidarvi ad un post sul vostro social network preferito. Ma affinché l’operazione possa considerarsi pienamente riuscita, sarà necessario non lasciare nulla al caso, e scegliere con cura immagini e parole per un post a prova di like. Non siete dei maghi del web e cercate un modo originale per annunciare il vostro matrimonio su Facebook o sugli altri social? Lasciatevi ispirare dalla nostra guida.

Annunciare le nozze sui social: quali errori non commettere

Anche il mondo del wedding si è lasciato sedurre dalla rivoluzione digitale. Se fino a qualche anno fa gli sposi si affidavano unicamente a pubblicazioni e partecipazioni cartacee per annunciare il coronamento del loro sogno d’amore, oggi non sembrano voler rinunciare ad una comunicazione ad hoc anche sui social. Pubblicare un post su Facebook o Instagram per far sapere di essere pronti a compiere il grande passo è un vero e proprio passaggio obbligatorio per le giovani coppie, che dovranno però stare bene attente ad osservare delle piccole semplici regole nel formulare il loro annuncio social.

Non si tratta, ovviamente, di un regolamento vero e proprio, ma di piccoli accorgimenti che sarebbe meglio tenere a mente per non venire meno ai principi che da sempre sono alla base della netiquette.

Prima di pubblicare il vostro annuncio sui social, informate personalmente familiari ed amici più stretti: è importante che le persone a cui tenete di più siano le prime a congratularsi con voi.

è importante che le persone a cui tenete di più siano le prime a congratularsi con voi. Ricordate di rispondere agli auguri . Qualora i commenti o i messaggi privati da voi ricevuti dopo l’annuncio siano troppi, pubblicate un secondo post di ringraziamento.

. Qualora i commenti o i messaggi privati da voi ricevuti dopo l’annuncio siano troppi, pubblicate un secondo post di ringraziamento. Non condividete i dettagli più privati. Essendo i social una piattaforma pubblica, sarebbe preferibile tenere per gli amici più intimi i ‘retroscena’ della proposta, e divulgare informazioni di carattere logistico sul sito di matrimonio.

Come annunciare il matrimonio sui social: i tipi di post da utlizzare

Se state pensando di comunicare il vostro matrimonio con un post su Facebook o Instagram, vagliatene con molta attenzione tutti i particolari. I social necessitano infatti di un linguaggio specifico, fatto di immagini più che di parole, a cui tutte le comunicazioni, soprattutto quelle più importanti, devono adattarsi per evitare un effetto ‘flop’. Se alcuni decidono di affidarsi alla consulenza di un social concierge, che si occupi dei canali social del matrimonio dall’annuncio del sì alla creazione di un vero e proprio sito, altri preferiscono invece creare i contenuti digitali da sé, adottando uno stile meno professionale ma più spontaneo ed autentico.

Ed in effetti esistono diverse opzioni per annunciare il proprio matrimonio sui social, da selezionare in base al proprio gusto e stile e, fattore non trascurabile, all’età e alla dimestichezza che anche ospiti ed invitati hanno con Internet. Scopriamo quali sono le opzioni più gettonate.

L’annuncio formale

Un social media come Facebook si presta particolarmente, per struttura della home page e per tipo di utenti che lo utilizzano maggioramente, ad un annuncio formale e minimal. Le informazioni che non possono mancare ovviamente sono i nomi dei due coniugi e la data scelta per il ‘sì’, a cui si potranno aggiungere frasi ad effetto che restituiscano immediatamente la gioia degli sposi. E, magari, strappino un sorriso a chi legge.

Lo scatto social

Instagram e, in parte anche Facebook, sono dei social in cui il linguaggio delle immagini ricopre un ruolo centrale, motivo per cui affidarsi ad uno scatto per annunciare il vostro ‘sì’ potrebbe essere un’ottima soluzione. Le immagini più utilizzate? Un dettaglio sull’anello di fidanzamento accompagnato dalla didascalia ”Ha detto sì’‘, oppure un ironico ritratto in cui i futuri sposi reggano un cartello o dei palloncini con la data di nozze.

Se cercate un effetto più professionale, provate a rivolgervi ad un fotografo esperto, e ad organizzare un photo shooting che anticipi il tema scelto per la vostra cerimonia. Potrete ad esempio utilizzare delle conchiglie per trascrivere la data del sì qualora pensiate ad una cerimonia sul mare, oppure giocare con la vostra anima vintage in un’ambientazione retrò se i vostri fiori d’arancio saranno un vero e proprio omaggio ed epoche passate.

Il reel con i momenti più belli

Grazie alle numerose app che permettono di montare in pochi secondi dei mini filmati, potrete anche pensare ad un reel per annunciare il vostro ‘sì‘ su Instagram o Tik Tok. Anche in questo caso, sta a voi decidere il ‘tono’ del video, scegliendo scatti e momenti ironici oppure assemblando le tappe più romantiche della vostra relazione. Prestate particolare attenzione alla colonna sonora: è importante che il ritmo della melodia accompagni dolcemente le immagini, e non risulti da esse slegato. Preferite quindi brani con accenti marcati che mettano in risalto gli scatti o i video a cui siete più legati.

Il wedding hashtag

Per rendere unico nel suo genere il vostro annuncio di matrimonio sui social, qualunque sia il tipo di post da voi prescelto, pensate ad un hashtag personale. Si può trattare semplicemente dei nomi dei due sposi o dei rispettivi nomignoli, accompagnati dalla data del sì come #MarcoAnna25Giugno. O, in alternativa, di un motto di buon augurio come #PaoloFrancescaHappilyEver. Qualora manchiate di fantasia, potete utilizzate uno dei numerosi wedding hashtag generator disponibili online.