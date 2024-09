Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton e William d’Inghilterra stanno provando a far vivere ai loro tre figli George, Charlotte e Louis una vita il più possibile normale, senza fargli pesare troppo la loro condizione di membri della Casa Reale Inglese. Una scelta che segue l’esempio di Lady Diana che, diverse volte, ha portato fuori da Palazzo i Principi William ed Harry, per fargli vivere delle esperienze a contatto con la vita reale dei loro coetanei.

I Principi del Galles, allo stesso modo, s’impegnano in prima persona nell’istruzione dei figli, portandoli personalmente a scuola e partecipando alle attività dedicate alle famiglie. Secondo alcune testimonianze, però, sembra che Kate Middleton venga ignorata dagli altri genitori, quando la incontrano a scuola.

Kate Middleton, il comportamento degli altri genitori

Kate Middleton ha annunciato al mondo, a inizio anno, di aver ricevuto una diagnosi di tumore, così come il suocero Carlo III. La Principessa del Galles, da allora, ha cancellato i suoi impegni pubblici, apparendo davanti ai sudditi solo per tre volte, l’ultima, di recente, in occasione della partecipazione a una messa domenicale a Balmoral, dove si trova in vacanza con il resto dalla Famiglia Reale Inglese.

La moglie di William d’Inghilterra sarebbe, però, preoccupata per il marito e, ovviamente, anche di far vivere al meglio la sua difficile situazione ai suoi figli. Prima della malattia, Kate Middleton, secondo le indiscrezioni, accompagnava con regolarità i tre Principini a scuola, impegnandosi in prima persona nella loro educazione, come riportato dal Mirror.

Un genitore di un altro bambino, che frequenta lo stesso istituto scolastico del futuro Re d’Inghilterra e dei suoi fratelli, ha rivelato che la Principessa del Galles, veniva, però, totalmente ignorata dagli altri avventori della scuola. Il motivo di tale particolare atteggiamento sarebbe l’abitudine alla presenza di volti noti in quella scuola, tra cui una modella: “Nessuno dà una seconda occhiata a Kate quando lascia la scuola. Abbiamo anche una modella di Victoria’s Secret che fa la corsa a scuola, e i papà sono molto più interessati a lei”.

Sarebbe, quindi, ormai del tutto normale per i diversi genitori della scuola, scelta per i tre Principini, vedere la futura Regina o il futuro Re comportarsi come ogni genitore, anzi, sembra che loro siano tra quelli più attivi e presenti a ogni attività scolastica.

Kate Middleton, l’impegno nella scuola dei figli

Secondo quanto rivelato dai genitori di alcuni compagni di scuola di George, Charlotte e Louis, Kate Middleton e William d’Inghilterra sarebbero dei genitori molto presenti. La coppia reale, infatti, parteciperebbe in prima persona a ogni iniziativa prevista per i genitori e questo deriverebbe, anche, dalla formazione culturale della Principessa del Galles, come rivelato da OK!: “Proviene da una famiglia solidale, quindi è molto appassionata delle reti familiari e delle reti di amici e organizzazioni”.

Kate Middleton e William d’Inghilterra parteciperebbero con il massimo impegno, oltre alle feste, anche alle giornate dedicate allo sport e alle raccolte fondi: “Come genitori, sono anche molto bravi a rimboccarsi le maniche e dare una mano con gli eventi scolastici; giornate sportive, raccolte fondi e cose del genere. Cercano di essere semplicemente come genitori normali con normali sfide genitoriali”.