Kate Middleton è stata avvistata mentre si recava in auto alla messa domenicale al Castello di Balmoral, insieme a William d'Inghilterra, con un look riciclato

Kate Middleton è apparsa nuovamente in pubblico, in occasione della messa domenicale del 25 agosto 2024, che ha avuto luogo nella Crathie Kirk a Balmoral, dove la Principessa del Galles si trova in vacanza, insieme agli altri componenti della Famiglia Reale Inglese. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha deciso di raggiungere il posto di villeggiatura scozzese, come da tradizione, malgrado si stia ancora sottoponendo alla terapia per guarire dal tumore che l’ha colpita.

La futura Regina è stata avvistata mentre si trovava in macchina con il marito, in viaggio per raggiungere la funziona religiosa.

Kate Middleton, l’apparizione in pubblico

Kate Middleton si è fatta vedere in pubblico solo tre volte da quando ha svelato al mondo intero di aver ricevuto una diagnosi di tumore, così come, in precedenza, aveva fatto anche il suocero Carlo III. A inizio anno, infatti, sia il sovrano che la Principessa del Galles hanno dovuto affrontare la malattia, raccontando quanto gli stava succedendo ai sudditi.

Un periodo altamente complicato per i due esponenti della casa reale inglese, che hanno anche avuto la possibilità di riflettere sulla loro vita, sulle priorità e sul futuro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Kate Middleton avrebbe anche pensato di non riprendere più i suoi impegni ufficiali per la Corona. Per adesso, in ogni caso, la Principessa del Galles non avrebbe intenzione di tornare agli impegni pubblici, a parte alcune apparizioni sporadiche.

Dopo aver presenziato al Trooping the Colour e alla finale del Torneo di Wimbledon, adesso, Kate Middleton è stata fotografata mentre si dirigeva in auto in chiesa, insieme a William d’Inghilterra, in occasione della messa domenicale. La futura sovrana è apparsa in forma e di buon umore, mentre chiacchierava in modo spensierato in auto con il marito. I due erano diretti alla Crathie Kirk, dove sono stati raggiunti anche da Re Carlo III, la Regina Camilla, i Duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie, insieme al figlio James e a Tim Lawrence.

Kate Middleton, il look scozzese

Kate Middleton si è recata alla messa domenicale in Scozia, dove sta passando un periodo di vacanza, insieme ad altri membri della Famiglia Reale Inglese, a contatto con la natura. Per l’occasione, la Principessa del Galles ha scelto lo stesso cappello, indossato lo scorso anno nella stessa occasione, di colore marrone con delle piume in una tonalità più chiara, firmato da Hicks & Brown. Il Principe del Galles, invece, ha indossato un elegante completo blu scuro.

Ancora una volta, quindi, Kate Middleton, ha scelto di accompagnare la sua apparizione pubblica con un look riciclato. Questa scelta è stata una costante degli outfit selezionati dalla Principessa del Galles, dopo la diagnosi di tumore. Infatti la futura sovrana, in ogni sua apparizione pubblica, degli ultimi mesi, ha scelto dei capi d’abbigliamento già indossati in precedenza.

Il vestito bianco e blu, con cui ha partecipato al Trooping the Colour, era già stato utilizzato da Kate Middleton nel 2023. Allo stesso modo, durante l’uscita per la finale del Torneo di Wimbledon, la Principessa del Galles ha portato con sé una borsa, che faceva parte da tempo del suo guardaroba.