Kate Middleton, ultime notizie: “Pronta a lasciare la famiglia reale”

Fonte: IPA

Nonostante le recenti apparizioni pubbliche, Kate Middleton non è ancora fuori pericolo e c’è la possibilità che il suo ruolo di royal possa cambiare per sempre a causa della malattia. Mentre prosegue le sue cure contro il cancro, pare che la Principessa del Galles stia rivalutando il suo impegno di membro a tempo pieno nella royal family, aprendo la porta alla possibilità che “non possa mai più tornare” ai suoi doveri pubblici. Una decisione che cambierebbe per sempre il suo futuro e quello della monarchia.

Come sta Kate Middleton: la lotta contro il cancro continua

Dopo mesi trascorsi lontana dai riflettori in seguito all’annuncio della sua diagnosi di cancro, sudditi e non hanno gioito quando Kate Middleton, 42 anni, è uscita sul balcone di Buckingham Palace insieme al marito, il Principe William, ai loro tre figli (il Principe George, 11 anni, la Principessa Charlotte, 9 anni, e il Principe Louis, 6 anni) e ai suoceri, il Re Carlo III e la Regina Camilla, per il Trooping the Colour.

Qualche settimana dopo la Principessa del Galles ha fatto un’apparizione al torneo di Wimbledon e successivamente è comparsa in un video in cui si è congratulata con gli atleti britannici che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi. Ma a quanto pare Kate è ancora alle prese con i suoi problemi di salute che minacciano il suo ritorno a tempo pieno alla vita pubblica.

Secondo una fonte interna a Palazzo, citata da RadarOnline.com, Kate Middleton “potrebbe non tornare mai più” al suo ruolo all’interno della famiglia reale così come è sempre stato. La stessa fonte ha suggerito che la Principessa avrebbe “rivalutato” il suo ruolo e la quantità di doveri che dovrebbe riprendere dopo il trattamento contro il cancro.

Il portale ha dunque citato il giornalista Dan Wootton, che ha spiegato: “Catherine è ancora gravemente malata, sta continuando la chemioterapia e, sebbene sia molto consapevole del suo ruolo, le sue priorità sono comprensibilmente cambiate in modo significativo”. Robert Jobson, altro biografo e insider della famiglia reale, ritiene che sia giunto il momento per il pubblico di riformulare le proprie aspettative sul ritorno di Kate.

“Sta avendo una solida ripresa. Ma dovremo guardare la cosa in modo diverso andando avanti – ha spiegato – In passato la gente si è chiesta: ‘Quando tornerà al lavoro? Sarà a tempo pieno in autunno?’. Non credo. Dovrà scegliere come completare il suo ritorno. Se ci sarà un ritorno in quella forma, comunque”.

Per Jobson Kate, come chiunque abbia vissuto “un’esperienza che ha cambiato la vita”, si rende ora conto “di quanto sia preziosa la vita” e di cosa sia più importante. Ad oggi la priorità di Lady Middleton restano i tre figli e per questo in futuro potrebbe continuare a sostenere William ma da lontano, senza nessun ruolo attivo.

Kate Middleton pronta a lasciare la famiglia reale

L’incertezza che circonda il futuro di Kate Middleton ha portato a interrogativi su come la monarchia si adatterà se deciderà di fare un passo indietro in modo permanente. Sempre secondo Jobson i Windsor potrebbero non avere altra scelta se non quella di assecondare la sua decisione, data la sua immensa popolarità e il sostegno globale che gode. “È così importante e così preziosa che la famiglia reale dovrà ballare al suo ritmo piuttosto che il contrario”, ha sottolineato.

Mentre Kate va avanti con la sua battaglia, i Windsor si trovano ad affrontare un momento delicato: onorare il suo contributo e rispettare il suo bisogno di privacy e guarigione. Resta da vedere se Kate riprenderà o meno i suoi royal duties, ma una cosa è chiara: la sua salute e il suo benessere sono la massima priorità, sia per lei che per i suoi cari.