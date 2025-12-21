Kate Middleton, il toccante dono ai pazienti malati di cancro

La Principessa Kate Middleton ha inviato un regalo di Natale in anticipo e, per lei, è il più importante

Uno dei regali di Kate Middleton è già stata recapitato. La Principessa del Galles ha conservato uno degli splendidi alberi che hanno ornato l’Abbazia di Westminster in occasione del concerto Together at Christmas per donarlo all’Oak Cancer Centre di Sutton che accoglie pazienti malati di cancro.

Il dono di Natale di Kate Middleton

Un grande abete riccamente addobbato con palline dorate, rosa e viola e grandi fiori in tinta, con in cima un suntuoso fiocco multicolore e una immancabile stella d’oro. L’albero di Natale è stato posto all’ingresso dell’Oak Cancer Centre, parte dell’istituto oncologico londinese Royal Marsden, del quale Kate Middleton è madrina. Lo staff e i pazienti del centro hanno condiviso su Instagram il bel regalo della Principessa.

“Grazie a Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, patrona congiunta del Royal Marsden insieme a Sua Altezza Reale il Principe del Galles, per aver donato un maestoso albero di Natale durante il servizio di canti natalizi Together at Christmas, tenutosi presso l’Abbazia di Westminster all’inizio di questo mese”. Un ringraziamento va anche a “Stephen Phair per aver donato le decorazioni e per il tempo dedicato a decorarle in modo così splendido. Potete ammirare l’albero in tutto il suo splendore all’ingresso dell’Oak Cancer Centre di Sutton”.

Il centro dove si è curata la Principessa

Kate Middleton ha un legame profondo con l’istituto Royal Marsden, perché è lì che si è sottoposta alle cure contro il cancro dopo la diagnosi ricevuta nella primavera del 2024. Già la scorsa settimana, la Principessa aveva fatto visita all’Ever After Garden che raccoglie fondi per l’organizzazione. Si tratta di un giardino, nel quartiere di Chelsea a Londra, dove le persone si ritrovano per celebrare i cari persi a causa di un tumore: per ognuno di loro viene piantata una rosa.

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’Ever After Garden, che raccoglie fondi vitali per la Royal Marsden Cancer Charity. Ogni fiore, ogni luce, è un ricordo tenuto insieme, un’illuminazione di amore condiviso, ricordo e speranza” sono state la parole della futura Regina dopo la visita al giardino che, ad oggi, ospite oltre 30.000 rose bianche illuminate, ciascuna in memoria di qualcuno.

“La principessa ha voluto intraprendere questo viaggio sia per dimostrare la sua gratitudine all’incredibile team, sia per sottolineare l’eccellenza mondiale delle cure e dei trattamenti offerti dal Marsden” era stata la dichiarazione rilasciata da Middleton tramite un portavoce di Kensington Palace sull’esperienza vissuta al Royal Marsden e al forte impatto che questa ha avuto sulla sua vita.

Un regalo anche ai dipendenti reali

Kate Middleton e il Principe William hanno pensato anche ai membri del loro staff. Così come da tradizione, i Principi del Galles hanno invitato i loro dipendenti in un ristorante londinese, per celebrare le feste e trascorrere del tempo amichevole assieme. E tutti, riporta la rivista Ok!, ricevono un piccolo regalo donato da Re Carlo. Si tratta di una tradizione iniziata dalla Regina Elisabetta II che, prima del Natale, aveva “l’abitudine di invitare a pranzo al Goring Hotel i suoi più stretti collaboratori” distribuendo dolcetti a volontà.

