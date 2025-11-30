Kate Middleton, la sua festa di Natale sarà la più esclusiva di sempre

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Kate Middleton

Manca ormai pochissimo al Together at Christmas, il grande concerto di canti natalizi nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Westminster a Londra. Giunto alla sue quindicesima edizione, anche quest’anno sarà Kate Middleton ad occuparsi della sua organizzazione. Svelato ormai (quasi) ogni dettaglio, quello del 5 dicembre si preannuncia come il più grande evento mai organizzato dalla Principessa… e c’è chi ipotizza anche un after party segreto.

Il grande evento di Natale di Kate Middleton

Mai come quest’anno Kate Middleton si è data da fare per rendere indimenticabile Together at Christmas, il grande concerto di Natale a Westminster. In programma venerdì 5 dicembre, il tema di quest’anno sarà l’amore in tutte le sue forme: quello in famiglia, tra amici, in comunità e quello che si cela negli atti di gentilezza scambiati tra sconosciuti. Come da tradizione, gli ospiti assisteranno all’accensione delle candele da parte di persone scelte dai Principi di Galles per il loro impegno nel sociale.

In linea con il suo grande amore per la natura, Kate ha scelto di accogliere gli invitati con una festosa esposizione dell’orticoltore Jamie Butterworth e di omaggiarli con un dono altrettanto green. In omaggio, corone di fiori create dagli ambasciatori della Royal Horticultural Society assieme ai piccoli alunni delle scuole inglese. Infine, i partecipanti avranno l’opportunità di aggiungere il proprio nome all’”albero della connessione”, simbolo dell’importanza di connettersi gli uni agli altri.

Novità di quest’edizione anche un illustratore, che immortalerà l’atmosfera dell’Abbazia con disegni dal vivo. Tra gli artisti che si esibiranno nel corso della serata, il cantante Dan Smith, leader del gruppo pop rock dei Bastille.

Anche il Principe William farà la sua parte

La cerimonia lascerà ampio spazio alle storie di coloro che si impegnano nel costruire una società più caritatevole e solidale. Le personalità scelte da Kate Middleton per tenere un discorso nel quinto Together at Christmas da lei organizzato sono gli attori Kate Winslet, Hannah Waddingham e Chiwetel Ejiofor. La star di Titanic, tuttavia, potrebbe non essere l’ospite più speciale della serata. L’agenzia di stampa Reuters rivela infatti che a salire sul podio per leggere un discorso ci sarà anche il marito di Kate, l’erede al trono d’Inghilterra, il Principe William.

Ci sarà anche un after party segreto?

Alcuni rumors ipotizzano anche che, a seguito del concerto natalizio, Kate Middleton sia solita tenere anche un after party, segreto e dedicato a pochi eletti. Ad essersi lasciata sfuggire un indizio è stata Sophie Winkleman, moglie di Lord Frederick Windsor, figlio del Principe Michael di Kent. Quando, intervistata da Hello!, a Sophie è stato chiesto quale fosse la parte che le piace di più dell’evento, lei ha risposto: “La musica, le letture meravigliose e gli antipasti”.

Il concerto di Westminster, però, non prevede alcun tipo di rinfresco. A cosa si riferisce allora Mrs Winkleman quando parla di antipasti? Che la famiglia reale colga l’occasione per riunirsi con maggiore intimità dopo l’evento ufficiale e celebrare in anticipo le festività? E se un after party vi è davvero, saranno invitate anche le ospiti vip come Kate Winslet? Un vero mistero di Natale.

