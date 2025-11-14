Kate Middleton, nuovo annuncio del Palazzo: cosa accade

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è al centro di un nuovo importante annuncio da parte di Kensington Palace. Infatti, la riguarda personalmente, perché si tratta dell’evento più importante che da cinque anni a questa parte è lei a organizzare direttamente: si tratta del concerto di Natale all’Abbazia di Westminster.

Kate Middleton, l’annuncio del Palazzo

Dopo aver visto per la prima volta presenziare alla cerimonia commemorativa del Giorno dell’Armistizio, Kate Middleton ha fatto un altro importante annuncio. O meglio ha scelto di seguire il protocollo e ha lasciato che fosse il Palazzo a farlo ufficialmente per lei.

Il concerto di Natale all’Abbazia di Westminster è stato confermato. Si tratta di un evento che da cinque anni organizza personalmente Kate. Ed è inoltre particolarmente significativo perché è stato il primo appuntamento su cui ha lavorato, appena terminata la chemioterapia e dopo aver confermato che il cancro era rimessione.

Inoltre, questa tradizione, che dura ormai da cinque anni, è molto amata dalla Principessa del Galles, perché coinvolge anche i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Quest’ultimo aveva saltato le prime edizioni perché era ancora troppo piccolo per presenziarvi.

L’annuncio è stato fatto anche tramite social. Sul profilo ufficiale di William e Kate è stato pubblicato un reel dove si vede la facciata dell’Abbazia di Westminster e poi si apre un poco il portone senza però rivelare l’interno.

Il messaggio recita: “Non vediamo l’ora che il concerto di canti natalizi “Together at Christmas” torni all’Abbazia di Westminster a dicembre. Il servizio riunirà le persone per celebrare l’amore in tutte le sue forme, che sia in famiglia, tra amici o tra comunità diverse. Il Natale è un momento che ci unisce tutti. È il periodo giusto! 🎄”. Ma non è siglato dalla C che sta per Catherine e che di solito viene utilizzata per indicare che si tratta di un messaggio personale della Principessa del Galles.

Kate Middleton, la data e il tema del concerto di Natale

Il Palazzo ha anche rivelato quando si terrà il concerto di Natale organizzato da Kate. La data scelta è il 5 dicembre, quindi subito dopo la visita ufficiale del Presidente tedesco a Londra.

Il tema dell’evento di quest’anno è “l’amore in tutte le sue forme“. Kensington Palace ne ha spiegato le ragioni: “Quest’anno, il Concerto riunirà le persone per celebrare l’amore in tutte le sue forme: che si tratti di amore familiare, di amicizia, di comunità interpersonali o anche di intensi momenti di connessione con estranei. In un mondo che spesso può sembrare frammentato e disconnesso, l’amore è la forza che ci riconnette tutti, attraversando generazioni, comunità, culture e fedi”.

E ha concluso: “Mentre ci avviciniamo al periodo natalizio, ci viene ricordato il potere dell’unione. La serata metterà in luce il potere trasformativo dell’investire gli uni negli altri con compassione, presenza e gioia”.

Kate Middleton, sceglie Kate Winslet come ospite d’onore

Lady Middleton, come ogni anno, chiama alcune star per animare la serata, accanto al coro della Abbazia. A questa edizione ha invitato Kate Winslet che vi parteciperà in quanto è stata nominata di recente ambasciatrice della King’s Foundation, una delle organizzazioni benefiche personali di Re Carlo.

“Combinando elementi tradizionali e moderni per coinvolgere persone di tutte le fedi e di nessuna, la cerimonia vedrà il coro dell’Abbazia di Westminster, famoso in tutto il mondo, cantare alcuni dei canti natalizi più amati della nazione, insieme a esibizioni musicali e letture di ospiti come Hannah Waddingham, Dan Smith, Kate Winslet e Chiwetel Ejiofor”, si legge nel messaggio del Palazzo.

