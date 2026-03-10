Kate Middleton, inchino a Re Carlo ma adombra la Regina Camilla

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è stata la grande protagonista della cerimonia del Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster a Londra. La Principessa del Galles ha fatto fronte comune con Re Carlo contro i contestatori e ha dimostrato il profondo legame con Sua Maestà, prima con un inchino formale e poi con un bacio sulla guancia. Camilla invece è rimasta nell’ombra della nuora acquisita, nonostante il look rosso fuoco che ha proposto.

Kate Middleton, il legame speciale con Re Carlo

Kate Middleton si è presentata come una vera Regina alla cerimonia del Commonwealth Day che, per la prima volta dopo 37 anni, non è stata trasmessa dalla tv inglese. Un segno inquietante di come i britannici si stiano disinnamorando della Monarchia. Non solo, la Corona è al centro di molte contestazioni, dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea.

Ad essere preso di mira è soprattutto Re Carlo, anche all’ingresso dell’Abbazia di Westminster un gruppo di persone ha contestato i membri della Famiglia Reale che hanno fatto finta di niente.

Kate è arrivata con William e ha incantato con un look blu navy, davvero regale, di Catherine Walker. Malgrado il clima teso, è apparsa di ottimo umore e non ha mai perso il sorriso.

In particolare la Principessa del Galles ha dimostrato il suo rispetto e affetto a Re Carlo. Tra nuora e suocero c’è un ottimo rapporto. Entrambi lo ha confermato più volte. E l’atteggiamento di Kate verso il padre di William, anche in quest’ultimo evento, lo ha confermato.

Sempre rispettosa del protocollo, la Principessa non dimentica mai di salutare Sua Maestà con una riverenza che lei riesce a fare perfettamente anche quando indossa tacchi altissimi e sottilissimi. Kate si rivolge sempre a Carlo con un inchino, quando si ritrovano in un’occasione pubblica. E persino quando il Re le volta le spalle non manca di farlo.

Ma è evidente che il loro rapporto va ben oltre la pura formalità. Infatti, quando le regole di Corte lo permettono, Kate saluta Carlo con un bacio, esattamente come è accaduto all’interno dell’Abbazia di Westminster prima della cerimonia.

Ma la moglie di William non ha baciato solo il Re. Infatti, ha riservato lo stesso saluto caloroso al vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, marito di Anna. Lo stesso hanno fatto le due Principesse, scambiandosi battute sulla difficoltà di salutarsi a causa dei loro ampi cappelli.

Kate Middleton mette in ombra Camilla

Anche se non era sua intenzione, Kate ha messo in ombra la Regina Camilla, malgrado quest’ultima indossasse un cappotto e un cappello rosso fuoco, colore molto più sgargiante dell’elegantissimo blu navy della Principessa del Galles.

Kate è stata comunque molto rispettosa nei confronti della Regina. Si è inchinata anche davanti a lei al suo arrivo nell’Abbazia. Ma mentre William ha baciato Camilla sulla guancia, Lady Middleton non lo ha fatto.