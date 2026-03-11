Kate Middleton rompe il protocollo: il gesto inaspettato al fotografo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è stata la protagonista assoluta della cerimonia del Commonwealth Day. Ogni suo gesto è stato analizzato e così non è passato inosservato che ha addirittura infranto il protocollo, rivolgendosi a un fotografo in un modo del tutto insolito per i membri della Famiglia Reale.

Kate Middleton, sempre più al centro dell’attenzione

Kate Middleton ha catturato subito l’attenzione di tutti quando è arrivata all’Abbazia di Westminster per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day, che per la prima volta dopo 37 anni non è stata trasmessa dalla tv britannica.

La Principessa del Galles è riuscita a distogliere l’attenzione dalle proteste contro il Re e la Monarchia, grazie alla sua eleganza. Infatti ha sfoggiato un nuovo abito-cappotto blu navy di Catherine Walker con cappello coordinato che le stava d’incanto.

Era così regale che ha messo in ombra persino la Camilla, nonostante fosse vestita di rosso fuoco. Kate ha anche dimostrato il grande affetto che ha per Re Carlo, non solo facendogli una delle sue riverenze, ma anche baciandolo sulla guancia.

Insomma, ha dato prova di essere già perfetta come Regina, in grado di sostenere qualsiasi pressione, difficoltà o cerimonia. Ma anche lei ogni tanto trasgredisce le regole. E così durante la cerimonia, proprio mentre era seduta in prima fila si è lasciata andare.

Kate Middleton trasgredisce il protocollo

La Principessa del Galles, seduta accanto a William, stava studiando il programma della cerimonia, quando a un certo punto ha alzato lo sguardo e si è accorta che poco distante da lei c’era una persona a lei nota. Così, rivolgendogli un sorriso, ha detto “ciao”, dimostrando un certo grado di confidenza.

Una piccolissima trasgressione che non è passata inosservata, anche se di certo non ha compromesso minimamente la cerimonia, né si è trattato di un gesto eclatante. Anzi, al contrario, Kate si è dimostrata come sempre molto discreta e composta.

Più che il saluto in sé, quello che ha fatto scalpore è stato la persona a cui era indirizzato. Come detto, Lady Middleton sembrava avere una certa confidenza con tale persona. Si potrebbe immaginare che si tratti di un membro della Famiglia Reale, considerando anche l’affetto con cui ha salutato la Principessa Anna e suo marito e naturalmente Re Carlo.

Invece no, Kate ha rivolto il suo “ciao” a Arthur Edwards, fotografo del Palazzo da oltre 30 anni. Come è noto la Principessa del Galles è una grande appassionata di fotografia, quindi probabilmente avrà carpito qualche consiglio da lui che lo è di professione.

Comunque, questa piccola trasgressione delle regole ha fatto impazzire i fan di Lady Middleton che sui social hanno commentato con entusiasmo il suo gesto che in altri tempi sarebbe stato considerato poco regale e fuori luogo.

Qualcuno ha scritto: “La principessa del Galles ha visto il fotografo reale, Arthur Edwards, scattarle delle foto all’interno dell’Abbazia di Westminster oggi! È così carina”.

“Questo è il momento più vero di oggi. È sinceramente calorosa e gentile, adoro il modo in cui riconosce persone come Arthur che sono lì da sempre. Ha un sorriso meraviglioso e autentico!”, ha commentato un altro

E ancora: “Il modo in cui ha notato Arthur sorridere e dire ‘ciao’ è adorabile“, aggiungendo: “Anche dopo tutti questi anni si comporta ancora in modo timido davanti alle telecamere, è carino da guardare”.