Kate Middleton al Commonwealth Day: blu navy, perle e capelli fluenti. È lei la Regina

Kate Middleton e William sono arrivati alla Abbazia di Westminster per l’annuale cerimonia del Commonwealth Day. La Principessa e il Principe del Galles si sono uniti a Re Carlo e alla Regina Camilla per il primo grande impegno istituzionale dopo l’arresto di Andrea.

Kate Middleton, i Reali contestati

Kate Middleton è dunque tornata in pubblico dopo aver preso parte a Leicester alla festa indù Holi dove si è presentata con un look total white da sposa e si è anche tolta le scarpe per partecipare un ballo di gruppo tradizionale.

L’impegno di lunedì 9 marzo è decisamente più formale e istituzionale, riguardando il Commonwealth. L’accoglienza all’Abbazia di Westminster non è stata delle migliori, nel senso che i membri della Famiglia Reale sono stati contestati da un gruppo di anti-monarchici. Anche se il loro vero bersaglio era Re Carlo, Kate e William sono stati coinvolti.

Ma le contestazioni non hanno fatto perdere alla Principessa del Galles né la sua usuale compostezza né il suo sorriso, dimostrando di essere perfettamente in grado di gestire le situazioni più spinose, come si conviene alla futura Regina d’Inghilterra. Tra l’altro subito dopo la cerimonia Re Carlo deve rispondere ai leader del Commonwealth circa la presenza di Andrea nella linea di successione al trono.

Questi sono tutti piccoli segnali che la Monarchia britannica sta attraversando una profonda crisi. E a conferma di ciò c’è anche il fatto che dopo 37 anni la cerimonia del Commonwealth Day non è stata trasmessa sulla BBC, come se la gente abbia perso interesse per la Corona. L’unica ancora di salvezza sembra proprio essere Kate.

Kate Middleton, l’abito blu navy di Catherine Walker

Lady Middleton si sta preparando a diventare Regina, questo è evidente da numerosi dettagli. Il suo look ne è una prova evidente.

Ancora una volta Kate ha scelto un outfit monocromatico, perché considerato più elegante di uno spezzato. La scelta è ricaduta sul blu navy, il colore regale per eccellenza. Data l’importanza della giornata, la Principessa del Galles ha indossato un nuovo abito-cappotto di Catherine Walker.

Il modello è molto istituzionale, presenta uno scollo a giacca, chiusura a doppiopetto, una gonna midi con pieghe laterali che scendono dalle tasche. Kate lo ha abbinato a un cappello a tesa larga, sempre blu, decorato con una sottile veletta. Lo indossa di trequarti, avendo cura però di non nascondere lo sguardo, come era accaduto a Melania Trump. Malgrado il cappello, la Principessa sfoggia la sua chioma fluente e ondulata.

Per quanto riguarda gli accessori ha optato per una clutch con chiusura in oro e le décolleté in suede blu di Gianvito Rossi, ovviamente indossate con i collant color carne.

Anche i gioielli sono istituzionali. Kate infatti indossa la collana con cinque fila di perle che apparteneva a Elisabetta II e orecchini abbinati.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a William, Kate, Carlo e Camilla, la Principessa Anna, il Duca e la Duchessa di Gloucester. Era presente anche il Principe Alberto di Monaco, ma senza Charlene.