Continua l’annus horribilis di Noel Gallagher. Il 2023 non era iniziato per niente bene, per l’ex Oasis, che ora divorzia dalla moglie Sara MacDonald dando seguito alle indiscrezioni che li vedevano ormai separati da molto tempo. Il primo a parlare della rottura era stato il Daily Mirror, ma solo nella giornata del 10 novembre è diventato tutto ufficiale. Si parla inoltre di un super risarcimento che pare sia destinato all’ormai ex moglie: oltre alla villa nell’Hampshire, che vale 8 milioni di dollari, sarebbe pronto anche un assegno da 20 milioni.

L’accordo per il divorzio

Secondo quanto riporta il Daily Mail, sembra che Sara MacDonald sia rimasta nella villa di famiglia nell’Hampshire, mentre Noel Gallagher si sarebbe trasferito in un hotel a cinque stelle, il Claridge’s, nel quartiere di Mayfair a Londra. Solo dopo avrebbe traslocato nel nuovo appartamento a Maida Vale. L’accordo sarebbe stato raggiunto evitando battaglie legali ed evitando che finisse tutto sui giornali, nonostante le difficoltà della fase finale dell’accordo per il quale si sarebbero parlati solamente tramite avvocati.

Entrambi stanno continuando a vivere le loro vite, sebbene da separati. Lui prosegue con il suo tour in giro per il mondo (è stato anche al Mediolanum Forum di Assago) e si sta preparando per un concerto a Parigi. Lei è volata a Ibiza con alcuni amici per festeggiare e sembrano proprio sicuri della loro decisione. Lui aveva già parlato del divorzio, specificando che si erano stufati l’uno dell’altro dopo 12 anni di matrimonio. Il suo ultimo album, Council Skies, sarebbe addirittura stato influenzato dal nuovo corso che ha preso la sua vita, segnata inevitabilmente dalla separazione da sua moglie. Le voci dei presunti tradimenti da parte di Noel Gallagher sono state invece smentite da parte di entrambi.

La storia d’amore tra Noel Gallagher e Sara McDonald

Sara MacDonald è stata la seconda moglie di Noel Gallagher. Sono stati sposati dal 2011 al 2023, ma si sono conosciuti nel 2000, un anno prima del divorzio dell’ex Oasis dalla prima moglie Meg Matthews e da cui ha avuto Anais, oggi sua tour manager nonché modella. I due non hanno mai disdegnato la vita mondana e non passava giorno in cui non venissero pizzicati dai paparazzi e finissero sui tabloid. Il matrimonio è arrivato 11 anni dopo, nel 2011. A officiare le nozze fu Russel Brand. Hanno inoltre due figli: Donovan, nato nel 2007, e Sonny, nato nel 2010.

La notizia di un possibile divorzio era arrivata già a inizio 2023, dopo che il Daily Mirror aveva fatto sapere che lui aveva lasciato la villa di famiglia per trasferirsi in hotel mentre per lei la priorità era prendersi cura dei figli. I fan degli Oasis oggi tornano quindi a sperare. Sembra infatti che, secondo quanto ritengono alcuni, che lo scioglimento del gruppo fosse dovuto ai rapporti tesi tra Liam Gallagher – il fratello minore di Noel – e Sara MacDonald. La verità è che il rapporto tra i due fratelli è ormai compromesso da anni e il ritorno degli Oasis è oggi più difficile che mai. I fan più radicali dovranno aspettare. O fare finalmente i conti con la realtà.