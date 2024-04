Divorzio Totti e Ilary, “un altro tradimento della conduttrice”: prove in tribunale

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Nuovi colpi di scena nella già intricata separazione tra Totti e Ilary. Stando ad alcune indiscrezioni, l’ex capitano della Roma sarebbe in possesso di alcune prove che dimostrerebbero un’ulteriore relazione extraconiugale dell’ex moglie. Il Pupone sarebbe intenzionato a portarle in tribunale nella causa di divorzio contro la conduttrice, già accusata da lui di un presunto flirt con il personal trainer Cristiano Iovino.

Divorzio Totti e Ilary: spunta un nuovo tradimento

Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno presto in tribunale per definire alcuni dettagli della loro separazione. Il 19 aprile è infatti fissata un’udienza per porre fine all’intricata questione dei Rolex, mentre il prossimo 31 maggio saranno discusse le cause del divorzio: proprio in questa importante seduta, si parlerà dell’addebbito di matrimonio, stabilendo chi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice romana sia responsabile della fine della relazione e debba risarcire l’altro.

Fonte: IPA

Stando ad alcune indiscrezioni, Totti sarebbe intenzionato a provare le responsabilità dell’ex moglie in tribunale, dimostrandone le diverse relazioni extraconiugali: è quanto sostiene il settimanale Gente, a cui fonti vicine al calciatore hanno rivelato che i tradimenti di Ilary non si limiterebbero al presunto flirt con Cristiano Iovino (da lei sempre smentito). D’altro canto, anche nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, poco dopo la separazione, il Pupone aveva spiegato di essere stato messo in guardia da più persone: “Guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno“.

Insomma, secondo la versione di Francesco, il suo ventennale matrimonio con Ilary Blasi sarebbe terminato a causa delle infedeltà della moglie, che lo avrebbe tradito per prima, e non solo con Cristiano Iovino. Sempre secondo i bene informati, l’ex capitano della Roma non avrebbe ben digerito le accuse pubbliche a lui mosse dall’ex coniuge nel docufilm Unica, e vorrebbe provare ai giudici come le cose, in realtà, siano andate diversamente.

Ilary Blasi, la sua versione dei fatti

Totalmente diversa, invece, la versione dei fatti sostenuta da Ilary Blasi. Come ammesso dalla conduttrice romana nel docufilm Unica, il suo matrimonio con Francesco sarebbe terminato a causa della relazione da lui intrapresa con Noemi Bocchi, che prosegue tuttora. Cristiano Iovino, invece, sarebbe solo un conoscente, con cui non si sarebbe spinta oltre un “caffé conoscitivo”.

A smentire la showgirl, tuttavia, ci aveva già pensato il personal trainer romano, che in un’intervista a Il Messaggero aveva ammesso di aver avuto una vera e propria relazione con lei: ” Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima. Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli”. L’uomo non aveva tuttavia fornito dettagli in merito ai presunti incontri in un hotel milanese, specificando: “A questa domanda preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in Tribunale, come dicono sulla stampa, riferirò in quella sede”.

E proprio in tribunale, in qualità di testimone, Iovino dovrebbe essere ascoltato insieme a Noemi Bocchi: le loro confidenze saranno essenziali per il giudice, chiamato a decidere chi tra Francesco e Ilary sia da definirsi responsabile della fine del matrimonio, e debba quindi provvedere ad un risarcimento e agli assegni di matrimonio.