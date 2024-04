“Cristiano Iovino picchiato a Milano”: l’uomo del “caffé” di Ilary Blasi smentisce

Fonte: IPA/Instagram Ilary Blasi e Cristiano Iovino

Cristiano Iovino sarebbe stato aggredito a Milano, nella notte tra domenica e lunedì, da alcuni sconosciuti giunti a bordo di un van. Il personal trainer e influencer è diventato noto per aver parlato di una presunta relazione segreta con Ilary Blasi quando era ancora sposata con Francesco Totti e per questo motivo è stato citato dall’ex calciatore come teste nella causa di separazione in corso.

“Cristiano Iovino aggredito e picchiato a Milano”

Stando a quanto riportano le agenzie di stampa, Cristiano Iovino alle 3.30 si trovava in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano, e stava rincasando quando è stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno cominciato a picchiarlo. Il 37enne è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto, dove sono intervenuti anche i Carabinieri.

Ma, come scrive Il Messaggero, al momento Iovino “si rifiuta di commentare la notizia, limitandosi a smentire l’accaduto”. Milano Today aggiunge: “La vittima si è chiusa in uno strano silenzio. L’uomo – celebre per curare la forma fisica di numerose persone dello spettacolo – ha infatti riferito poco o nulla sull’aggressione e soprattutto, stando a quanto appreso, al momento avrebbe deciso di non sporgere querela“.

Chi è Cristiano Iovino e cosa c’entra con Ilary Blasi

Cristiano Iovino è un personal trainer, modello e influencer nato e cresciuto a Roma. Non ha avuto un’infanzia facile: a tre anni i suoi genitori si sono separati e il padre è andato via di casa senza occuparsi troppo dei figli. Iovino ha una sorella, Veronica, più grande di tre anni. Appassionato di viaggi, poco più che maggiorenne ha iniziato a girare il mondo. Il nome di Cristiano è diventato noto nel 2022, dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Il giovane romano è stato etichettato come presunto amante della bionda conduttrice: inizialmente il diretto interessato ha smentito, poi però ha fatto retromarcia. Quando Ilary Blasi ha nominato (anche senza fare nome e cognome) Cristiano nel suo documentario Netflix Unica, Iovino ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato di aver avuto una storia segreta con la presentatrice quando era ancora sposata.

Per questo motivo Francesco Totti ha inserito Cristiano Iovino nella lista dei testimoni da ascoltare nel processo contro Ilary Blasi. Sia l’ex calciatore sia l’ex moglie hanno chiesto al giudice di riconoscere all’ex coniuge l’addebito della separazione. Significa, in sostanza, attribuire la “colpa” della fine del matrimonio all’altro. Questo “addebito” comporta conseguenze giuridiche e patrimoniali, come ad esempio l’esclusione dall’asse ereditario e la preclusione definitiva a un assegno di mantenimento.

Per Francesco Totti il matrimonio con Ilary sarebbe finito a causa del presunto flirt con Cristiano Iovino mentre per la Blasi tutto sarebbe degenerato dopo l’incontro tra l’ex capitano della Roma e l’attuale compagna, la 35enne Noemi Bocchi. Una liaison, a detta di Ilary, tenuta segreta per mesi e mesi e venuta a galla solo in un secondo momento grazie a Dagospia.

Al di là di Ilary Blasi nel passato sentimentale di Cristiano Iovino altre donne più o meno note alla cronaca rosa. È stato legato per diverso tempo all’influencer Zoe Cristofoli (ex di Fabrizio Corona oggi felicemente fidanzata con il giocatore Theo Hernenandez) e all’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio.

Ha avuto inoltre dei brevi flirt con Giulia De Lellis e la modella venezuelana Mariana Rodriguez. Di recente Cristiano Iovino sarebbe stato avvistato più di una volta in compagnia di Soleil Sorge, ex volto di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi.