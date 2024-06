Valeria Golino: “A Scamarcio voglio bene. Oggi sono felice con Fabio Palombi”

Fonte: IPA Valeria Golino

Valeria Golino è tornata a parlare della sua vita privata e in particolare della lunga relazione con Riccardo Scamarcio, durata dal 2005 al 2016. Un vero e proprio sodalizio privato e professionale durato anni e giunto al termine per motivi mai chiariti del tutto. Si è parlato di nozze mancate e di una profonda crisi che i due attori non sono riusciti a risolvere. E così sono entrambi andati avanti: lui ha avuto una figlia dalla manager inglese Angharad Wood e poi si è innamorato della giovane Benedetta Porcaroli; lei è legata dal 2018 a Fabio Palombi, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

In che rapporti sono oggi Valeria Golino e Riccardo Scamarcio

Si può restare amici di un ex? Sull’argomento il pensiero di Valeria Golino è chiaro: “Se ti riferisci a Riccardo Scamarcio o a Fabrizio Bentivoglio (hanno vissuto una lunga storia d’amore negli anni Novanta, ndr), se non ci si è fatti deliberatamente del male ci si vuole molto bene. E con loro due è così”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista al Corriere della Sera. Gli amori possono finire, ma restano l’affetto e la stima. Tanto che la Golino e Scamarcio hanno continuato a lavorare insieme anche dopo la rottura.

Ma non è stato semplice superare quella separazione visto che qualche anno fa Riccardo ha ammesso: “Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione che è il mio sangue, è il mio amore. Ogni storia che dura tanto si basa sull’amore vero, che non ha condizioni, non è programmato. Se t’innamori di una persona, t’innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento”.

Nel 2015 le pubblicazioni di nozze al Comune di Andria, paese natale di Scamarcio, ma poi il matrimonio è saltato e l’anno successivo c’è stato il crack definitivo. “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita”, aveva confidato qualche anno fa la Golino per poi aggiungere: “D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze… Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Non ci portiamo rancore“.

Riccardo Scamarcio ha dimenticato Valeria Golino con la manager Angharad Wood, che l’ha reso padre: nel 2020 è nata la piccola Emily. Tra il 2021 e il 2023 l’attore pugliese è tornato al centro del gossip: ha alternato prima una relazione con l’attrice Benedetta Porcaroli, poi un ritorno di fiamma con la Wood e infine una frequentazione con la Porcaroli (che dura ancora oggi). Senza dimenticare i gossip circa un presunto flirt con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, che ha scelto come testimone di nozze proprio Scamarcio.

Valeria Golino oggi è fidanzata con Fabio Palombi

Dal 2018 Valeria Golino è fidanzata con Fabio Paolombi. “Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora”, ha detto. Palombi ha 34 anni, è nato e cresciuto a Roma ed è specializzato in diritto d’autore.

Fabio è anche vice presidente dell’associazione culturale Giovani per Roma, impegnata a favorire l’ingresso e l’integrazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni nel tessuto sociale della Capitale. Uno dei progetti di cui è stato promotore è l’app per smartphone “Ripartiamo da Roma”, un progetto che evidenzia la sua volontà di contribuire attivamente alla vita culturale e sociale della città.