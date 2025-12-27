Francesco Sarcina: “Clizia Incorvaia sbaglia. Scamarcio? Non rimpiango quell’amicizia”

Il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha svelato il motivo per cui di recente ha denunciato l'ex moglie Clizia Incorvaia. E non è mancata una frecciata a Scamarcio

A volte nelle interviste le parole smettono di essere diplomatiche e diventano rivelatrici. È successo con Francesco Sarcina che, senza troppi giri di parole, ha recentemente menzionato due nomi che hanno segnato il suo passato: Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Rispettivamente ex moglie e madre di sua figlia Nina ed ex migliore amico e testimone di nozze. Niente nostalgia, nessun tentativo di addolcire i contorni. Solo una presa di posizione netta, che racconta più di mille retroscena: ciò che è stato non sempre merita di essere rimpianto.

Le parole di Sarcina su Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio

In un’intervista intensa e senza filtri rilasciata a Corriere della Sera, Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni e anima rock tormentata, non si è tirato indietro quando si è trattato di parlare delle relazioni che hanno segnato la sua vita, inclusi momenti di ferita, incomprensioni e risposte sincere su Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio, figure chiave nel suo passato sentimentale.

Il cantante, oggi un uomo profondamente cambiato e sereno accanto alla moglie Nayra Garibo, ha affrontato con tono deciso e riflessivo la questione dell’ex moglie, Clizia Incorvaia.

Di recente l’influencer ha vinto in tribunale contro l’ex marito in merito all’esposizione social della figlia in comune Nina, 10 anni. Nonostante questo, però, Sarcina è più che mai convinto della propria posizione.

“Clizia sbaglia”, ha dichiarato senza esitazione, riferendosi all’uso dei social media per condividere immagini della loro bambina. Secondo il cantautore, esporre i minori sui social non è solo una scelta opinabile, ma un rischio reale: ha amici nelle forze dell’ordine che gli hanno raccontato “cose agghiaccianti sull’uso delle immagini dei minori”.

Un giudizio che non sembra nascere dal rancore, ma da una preoccupazione sincera per la protezione dei figli, tema che chiaramente lo tocca da padre prima che da pubblico personaggio.

E proprio sul capitolo dei rapporti con personaggi del passato, quando gli è stato chiesto dell’amicizia con Riccardo Scamarcio, Sarcina ha risposto con cortese ma ferma chiusura: “Non rimpiango nulla di quell’amicizia”.

Una frase secca che taglia ogni possibile idealizzazione di quel legame, lasciando intendere che il tempo e le esperienze vissute hanno riscritto le priorità e le relazioni affettive della sua vita.

Il riferimento a Scamarcio, che in passato è stato al centro di pettegolezzi legati alla fine del matrimonio con Clizia, emerge in poche parole proprio come un capitolo ormai chiuso e non più fonte di rimpianto. Per Sarcina, la sua vita affettiva oggi è concentrata altrove, nelle dinamiche quotidiane con la sua nuova famiglia e nella sua creatività artistica.

La lezione di autenticità di Francesco Sarcina

In un tempo in cui vecchie relazioni vengono spesso rivisitate sotto i riflettori dei social, Francesco Sarcina ha scelto la chiarezza: ci tiene a difendere la privacy dei figli, a prendere le distanze dai legami che non lo rappresentano più e a guardare avanti con la stessa intensità con cui un tempo cantava l’amore e il dolore giovanile.

Queste parole sul passato – incisive e sincere – disegnano il profilo di un uomo che ha scelto di trasformare le sue storie in lezioni di autenticità, lontano dai gossip e vicino ai valori che oggi lo definiscono.

