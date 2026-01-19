Chi è Nayra Garibo, la moglie di Francesco Sarcina

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesco Sarcina e Nayra Garibo

Nayra Garibo è la moglie di Francesco Sarcina, storico leader de Le Vibrazioni. Dopo l’addio a Clizia Incorvaia e un lungo periodo da single, la modella messicana è riuscita a conquistare il cuore dell’artista. La loro relazione, cresciuta lontano dai riflettori, è diventata sempre più importante e solida in pochissimo tempo.

Chi è Nayra Garibo

Nayra Garibo è nata in Messico, dove ha trascorso l’infanzia e parte della giovinezza. Sebbene sia sempre stata molto discreta sulla sua vita privata, è noto che sia cresciuta in un contesto multiculturale che ha contribuito a formare una personalità aperta, indipendente e curiosa.

Nel corso degli anni, Nayra ha costruito un percorso professionale poliedrico. Ha lavorato come modella, dimostrando un forte interesse per il mondo dell’estetica e dell’immagine, ma la sua carriera non si è fermata lì. Tra le sue esperienze figura anche quella di pilota di aerei civili, una professione che racconta molto del suo carattere determinato, amante delle sfide e poco incline agli stereotipi.

Accanto a questo, Nayra ha sviluppato competenze come consulente d’immagine e stylist, collaborando con progetti legati alla moda, al lifestyle e agli eventi. Negli anni si è avvicinata anche all’organizzazione di cerimonie e matrimoni. Dopo essersi trasferita in Italia, ha scelto di vivere a Milano, città nella quale ha trovato un equilibrio tra vita privata e lavoro.

L’amore di Nayra Garibo e Francesco Sarcina

La storia d’amore tra Nayra Garibo e Francesco Sarcina è nata nel 2019, lontano dai riflettori e dai gossip. I due si sono conosciuti a Milano e fin dall’inizio il loro rapporto si è basato su una forte sintonia personale. Francesco ha più volte raccontato come Nayra non fosse interessata alla sua fama, ma all’uomo che aveva di fronte, un dettaglio che ha reso il loro legame ancora più autentico. “Lei non sapeva neppure chi fossi, si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”, ha svelato.

Nonostante la differenza d’età, la coppia ha dimostrato una grande complicità e un equilibrio solido. Nayra è entrata nella vita di Sarcina in un momento delicato, aiutandolo a ritrovare serenità dopo l’addio a Clizia Incorvaia e la fine dell’amicizia con Riccardo Scamarcio. Insieme hanno costruito un rapporto basato su rispetto, dialogo e sostegno reciproco.

Nel dicembre 2021 la loro relazione si è arricchita con la nascita della figlia Yelaiah, un evento che ha segnato profondamente entrambi. La maternità ha rappresentato per Nayra una nuova fase della vita, vissuta con grande riservatezza, mentre per Francesco è stata l’ennesima conferma di un amore maturo e consapevole. Per il cantante delle Vibrazioni, Yelaiah è la terza figlia. Arrivata dopo Tobia, frutto di una relazione giovanile che oggi ha 15 anni, e Nina, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia.

Dopo alcuni anni di convivenza, Nayra e Francesco hanno deciso di compiere il grande passo e nel 2024 si sono sposati con una cerimonia intima e suggestiva in Puglia, circondati da amici e familiari. Un matrimonio lontano dagli eccessi, coerente con lo stile della coppia, che ha preferito la semplicità e l’emozione autentica alla spettacolarizzazione.