Fonte: IPA Francesco Sarcina e Nayra Garibo

In una masseria del brindisino, Francesco Sarcina si è sposato per la seconda volta: un look total white da sogno per lui e Nayra Garibo, le cui nozze sono state da favola. Il frontman de Le Vibrazioni ha ritrovato l’amore con Nayra, con cui ha festeggiato questo nuovo ed emozionante inizio alla presenza degli amici più cari e della famiglia.

I dettagli delle nozze tra Francesco Sarcina e Nayra Garibo

Francesco Sarcina e Nayra Garibo sono (finalmente) marito e moglie. Tra gli ulivi del brindisino, vicino a Fasano, si sono detti “sì” dopo più di cinque anni d’amore: nel 2021, hanno accolto la loro figlia Yelaiah. La cerimonia, secondo quanto raccontato da Vanity Fair, si è svolta all’aperto, qualche ora prima del tramonto, in una location e atmosfera suggestiva. Il rito civile è stato officiato, invece, dall’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio. Un momento carico di bellezza ed emozioni, ma anche di risate: così il matrimonio è stato semplicemente unico.

Tanti quei piccoli dettagli che hanno fatto la differenza e che, come sempre, rendono ancor più speciale il giorno più importante di tutti per la vita di una coppia: la sposa ha raggiunto lo sposo con in sottofondo un quartetto d’archi, accompagnata dal padre all’altare, mentre tra i brani scelti non sono mancati grandi classici dei Coldplay, o ancora le musiche dell’eterno Ennio Morricone. Le fedi, invece, sono state portate da Nina (la figlia che Sarcina ha avuto con Clizia Incorvaia) e Yelaiah.

Le promesse

Indubbiamente, uno dei momenti più emozionanti è stato quello delle promesse. “Chi l’avrebbe mai detto che cinque anni fa in un locale Navigli avrei ordinato un mescal e saresti arrivato tu. Voglio dirti grazie per essere l’uomo meraviglioso che sei, quell’uomo che ogni giorno mi regala il suo amore e mi sveglia ogni mattina col suo sorriso e con i balletti che ancora oggi mi fanno ridere. Grazie perché ogni sera trovo il tuo abbraccio mentre ci addormentiamo”, ha detto la sposa visibilmente commossa.

“Sei l’anima più bella che avrei mai potuto trovare e ringrazio tutti i giorni per averti conosciuto. Siamo qui un giorno prima del nostro quinto anniversario. Ti prometto di cucinare di più, e che sarò la badante più brava quando invecchierai”, così Nayra Garibo ha detto “sì” a Francesco Sarcina, che, invece, per il momento delle promesse si è lasciato trascinare dai sentimenti, dall’emozione. Pura improvvisazione dettata dal loro amore. “Sei la donna più incredibile, hai portato bellezza nella mia vita. Il tempo passa velocemente con te, e so che accadranno tante altre cose meravigliose”.

Una data assolutamente non casuale, quella del loro matrimonio: in un giorno di ottobre, avevano deciso di stare insieme, dopo essersi conosciuti a Milano nel 2019. Lei pilota d’aerei, ma anche modella, stylist e consulente d’immagine, di origini messicane. Lui, il cantante de Le Vibrazioni, uno degli artisti più amati in Italia, ex di Clizia Incorvaia. Ma Nayra non aveva la minima idea di chi fosse: “Si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”, aveva raccontato Sarcina.