Clizia Incorvaia, l’ex Francesco Sarcina al veleno: “Non la frequenterei”

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, look matchy – matchy e complicità alle stelle

In occasione dell’ultimo lavoro in uscita de Le Vibrazioni, il frontman Francesco Sarcina è tornato a far parlare di sé e della sua vita privata che per un periodo ha attirato l’attenzione di tutti con l’affaire Scamarcio, testimone di nozze con il quale la moglie Clizia Incorvaia lo avrebbe tradito. Le sue ultime dichiarazioni rilasciate a Il giornale non lasciano trapelare alcun spiraglio di ricucitura tra i due, che sembrano essere definitivamente lontani per più ragioni.

Francesco Sarcina, le parole contro Clizia Incorvaia

A mente poco lucida è normale lasciarsi andare a dichiarazioni di un certo tipo, ma adesso che sono passati addirittura anni dalla questione del triangolo Sarcina-Incorvaia-Scamarcio, il frontman delle Vibrazioni sembra non aver superato quella fase di repulsione nei confronti dell’ex moglie, riuscendo a darne anche una spiegazione che esuli dalla famosa storia del tradimento.

“Io non ero la sua persona e lei non era la mia, oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”, così ha spiegato nell’intervista a Il giornale. Parole non proprio delicate, soprattutto se rivolte alla madre della propria figlia, ma Sarcina sembra essere convinto di ciò che dice e probabilmente non è disposto a ritrattare; d’altro canto, con ottime probabilità non arriverà una risposta da parte di Clizia Incorvaia che al momento ha molte cose a cui pensare, come il piccolo Gabriele avuto dalla relazione con Paolo Ciavarro.

Francesco Sarcina, l’amore ritrovato con Nayra

Francesco Sarcina ha iniziato a riempire nuove pagine della sua vita, e questa volta al fianco della sua nuova compagna Nayra. Successivamente alla relazione con Clizia Incorvaia, finita non nei migliori dei modi, il frontman de Le Vibrazioni è diventato per la terza volta papà: dopo il primogenito Tobia Sebastiano (nato da una relazione in giovane età) e la secondogenita Nina (avuta dalla relazione con Clizia), Sarcina ha potuto appendere nuovamente un fiocchetto rosa con la nascita di Yelaiah.

Un nuovo capitolo che a quanto pare è quello giusto e definitivo, buttando dietro le spalle per sempre anche un passato burrascoso che ha reso la vita di Francesco Sarcina sempre un po’ altalenante: “Adesso, quando alla sera giro per locali e vedo certe cose, mi dico: Ma stavo messo così male anche io?”. Questa è la domanda che si fa lui stesso, ripensando al periodo tra i problemi di droga e alcol. E poi aggiunge: “Il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto”.

Ora, però, questa parte della sua vita sembra essere solo un brutto ricordo e ci pensa la musica a mantenere vive quelle sensazioni positive dentro di lui, attraverso un lavoro che finalmente può vedere la luce: “Oggi i dischi vengono buttati sulle piattaforme senza logica, così noi ci siamo detti: pubblichiamo un po’ di brani per volta. Adesso cinque, poi altri cinque, poi cinque ancora”, così Le Vibrazioni tornano con un nuovo progetto dopo la partecipazione a Sanremo 2022 con il brano Tantissimo.