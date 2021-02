Sarcina si confessa su Scamarcio e l’amicizia finita per Clizia

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelano il passo importante su Instagram. La loro storia d’amore

Francesco Sarcina torna a parlare dell’amicizia finita con Riccardo Scamarcio e del presunto flirt dell’attore con Clizia Incorvaia. Fra l’influencer e il divo italiano ci sarebbe stato un bacio nel periodo in cui il leader delle Vibrazioni e la moglie stavano vivendo una crisi.

A rivelare l’esistenza di un bacio con Scamarcio era stato proprio Sarcina che in una lunga intervista aveva parlato della fine dell’amore con Clizia. “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato – aveva spiegato -. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque. […] Riccardo è il mio migliore amico da 15 anni, abbiamo giurato fedeltà davanti a Dio e a lui”. Poco dopo anche la Incorvaia aveva fornito la sua versione dei fatti: “Io ho dato un bacio a Riccardo Scamarcio – aveva raccontato ospite di Live – Non è la D’Urso -. Da lì è impazzito, ha vomitato sì ma un sacco di parolacce […] Mio marito mi voleva far passare per una poco di buono. Riccardo per una bugiarda”.

Da allora sono trascorsi quasi due anni e tante cose sono cambiate. Clizia e Francesco hanno ricucito il loro rapporto per amore della figlia Nina. La Incorvaia ha trovato l’amore grazie al Grande Fratello Vip e si è innamorata di Paolo Ciavarro con ci sta vivendo una romantica love story. Riccardo Scamarcio invece è diventato papà. L’attore ha avuto una figlia dalla compagna Angharad Wood, manager di scrittori e artisti che si divide fra Roma e Londra.

Francesco Sarcina invece ha confessato di aver sconfitto la dipendenza dalle droghe per amore dei figli. Da allora però non ha mai più tentato di riavvicinarsi a Scamarcio, con cui il rapporto di amicizia sembrerebbe ormai chiuso. In un’intervista al Corriere della Sera quando gli è stato chiesto se avesse cercato di chiarire la situazione con Riccardo, Sarcina ha replicato: “No, non mi interessa”. Riguardo il rapporto con la Incorvaia ha invece aggiunto: “Fino a sei anni fa, prima di sposarmi, ero conciato così – ha spiegato -. Poi è arrivato l’amore, uscivo meno con gli amici e stavo più attento, ma tutto è tornato compulsivo quando le cose sono andate male con mia moglie, quando la sua gelosia mi ha risvegliato il demone. Era un continuo di ‘chi è quella?’ e di ‘sei stato con lei?’. Quando mi sono separato, ho ripreso la vita di prima. Io le donne le dovevo uccidere, masticare, sputare. Ora, non è più così. Ci metto delicatezza, attenzione, poi magari mi innamorerò, accadrà”.