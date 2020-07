Antonella Clerici con “È sempre mezzogiorno”

Il prossimo autunno come sempre assisteremo a conferme e novità nei palinsesti Rai. Innanzitutto il grande ritorno di Antonella Clerici con un programma quotidiano che si chiama "È sempre mezzogiorno", titolo definitivo per la sua trasmissione che originariamente doveva chiamarsi "La casa nel bosco". Lo show prende il posto della "Prova del Cuoco", condotta negli ultimi due anni da Elisa Isoardi. Per la Clerici si parla anche della conduzione di "The Voice of Italy" versione senior. Così ha dichiarato il direttore Stefano Coletta durante la presentazione dei palinsesti: "La ripresa dell’intrattenimento speriamo sia la ripresa della nostra vita normale. Ho scelto di concentrare l’intrattenimento da un nuovo titolo, The Voice Senior, adattato agli over 60. Con Antonella Clerici andremo a caccia del talento tardivo. L’elemento della tardività è di grande speranza per tutti noi"