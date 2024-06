Fonte: Ansa Serena Bortone, Caterina Balivo, Fiorello

Addii, ritorni e una grande – enorme – incognita che pesa sui palinsesti Rai 2024-2025. Lo slittamento di diversi giorni nella presentazione del prospetto per la prossima stagione fa presuppore che le novità da mettere in campo siano tante, e non tutte di carattere positivo. Ci viene in mente, subito, il destino di Serena Bortone, volto Rai dall’irriducibile rigore che potremmo non rivedere nel corso della prossima annata. E sì, perché pare ormai certo che il suo programma del fine settimana sia destinato alla chiusura definitiva. Ma chi resta in Rai? Dopo l’addio di Amadeus, ufficiale sul NOVE da settembre, non ci resta che tirare le somme e capire quale potrebbe essere lo scenario futuro della tv di Stato.

Palinsesti Rai, chi lascia

Tra cambi di casacca e pensionamenti, è una Rai che si appresta a cambiare volto. La rivoluzione è partita un anno fa, tramite la reintroduzione di Pino Insegno al quale era stata promessa la conduzione de L’eredità poi persa in favore del suo Reazione a catena, e continua inevitabile soprattutto dopo l’addio clamoroso di Amadeus che passa a Warner Bros. Discovery. Ma chi non rivedremo in Rai?

Amadeus

La notizia è nota da tempo e ufficiale. Il conduttore e direttore artistico di cinque Festival di Sanremo di seguito ha deciso di cambiare rotta e proporre nuove idee sul NOVE, dove prende servizio da settembre 2024. Pare che per lui sia già pronta una versione riveduta, corretta e limata a dovere de I soliti ignoti, format che aveva riportato al successo su Rai1 dopo l’addio di Fabrizio Frizzi che lo aveva lanciato. Il quiz previsto per il preserale potrebbe chiamarsi Identity, mentre sullo show musicale che potrebbe condurre vige il più stretto riserbo.

La sua presenza in Rai si è diradata gradualmente, dopo l’ultima e discussa puntata di Affari tuoi in cui sono mancati i vertici aziendali, ma l’abbiamo visto ancora al fianco di Gianni Morandi per lo speciale Sanremo. La sua uscita dalla Rai è stata tutt’altro che indolore e sembra inoltre che l’azienda si sia spesa molto per trattenerlo. Lui aveva però bisogno di un altro posto dove esprimersi e dove sognare ancora. Un rischio, certo, perché il suo nome è legato a titoli forti della tv e non viceversa. Insomma, non è Fabio Fazio e quello zoccolo duro di pubblico non gli è affatto garantito. Coraggioso a ripartire da zero: ci vorrà del tempo.

Serena Bortone

Si tratta del più importante punto interrogativo della prossima stagione. La giornalista romana ha pagato carissimo il monologo di Antonio Scurati, letto in diretta e precedentemente bloccato dalla Rai per una questione editoriale, e ora potrebbe addirittura perdere il posto. Il programma non sarà riconfermato, sebbene in prima battuta si fosse parlato di un dimezzamento del presidio, mentre il suo futuro sulla tv pubblica è più incerto che mai.

Bortone si era però detta tranquilla e sicura del suo comportamento in diretta, anche a fronte del procedimento disciplinare avviato contro di lei come da prassi, e non è mai sembrata decisa a lasciare la Rai. Si è parlato di La7, approdo di diversi dei suoi colleghi come – ad esempio – Massimo Gramellini che si è pure preso Roberto Vecchioni. Non esistono però certezze al di fuori delle indiscrezioni ma una cosa è sicura: a oggi, Serena Bortone non ha un titolo da condurre.

Massimo Bernardini

Non si tratta di un addio ma di un pensionamento. Massimo Bernardini, volto e voce di TvTalk su Rai3, ha infatti deciso di appendere microfono e penna al chiodo e di lasciare la conduzione dello storico contenitore dedicato al piccolo schermo. Una decisione che ha comunque lasciato l’amaro in bocca nel pubblico che era abituato a vederlo da anni al sabato pomeriggio, ma il nome della sua sostituta è già pronto.

Si tratta di Mia Ceran, che torna con un suo programma importante dopo l’addio a Quelli che il calcio e la maternità: il passaggio di consegne è già avvenuto, non senza emozione da parte di entrambi. Si attende quindi di capire come potrebbe essere la nuova stagione del programma, che dopo molto tempo sarà privo del ritmo incalzante di Bernardini, indubbiamente fautore del successo della trasmissione destinata probabilmente a cambiare forma.

Sabrina Giannini

Del suo Indovina chi viene a cena non si è più parlato ma sembra proprio che il programma di attualità a ambiente – in onda su Rai3 alla domenica – sia destinato alla chiusura. La sua conduttrice, Sabrina Giannini, si era già detta amareggiata per essere stata lasciata da sola e senza risposte. Ci sarà una nuova stagione? Difficile a dirsi, soprattutto perché dalle indiscrezioni trapelate emergeva un presunto problema di sostenibilità economica, tra le motivazioni che più di tutte spinge alla chiusura di un titolo.

Giovanna Botteri

Un altro pensionamento consapevole, in Rai, e stavolta per una delle nostre giornaliste più amate. Giovanna Botteri è infatti prossima alla pensione, che ha annunciato di recente, e non potrebbe essere più felice di così. “Andrò più spesso a vedere la Lazio”, ha dichiarato, consapevole però che il mestiere di giornalista non si ferma mai ed è un impegno per la vita.

Francesca Fagnani

La frase finale, con la quale ha chiuso l’ultima e trionfale stagione di Belve, ha lasciato grandi dubbi in merito al suo futuro in Rai. “Da qualche parte ci rivedremo”, ha detto Francesca Fagnani, lasciando chiaramente intendere che non vi erano certezze sul suo futuro sulla tv pubblica. Potrebbe tornare sul NOVE? Chi può dirlo, di certo il clima che si respira in Rai non è dei migliori.

Chi resta

In una Rai sempre più spoglia e con un aspetto molto diverso da quello passato, c’è chi ha deciso di rinnovare la sua fiducia nella tv pubblica e rimanere. Tra questi non possiamo non citare Carlo Conti, che ha accettato un contratto biennale alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo. Rivedremo anche Stefano De Martino, da Cenerentolo a conduttore di punta della prima Rete, e Caterina Balivo.

Carlo Conti

Torna con Tale e quale show a settembre, che purtroppo perde Loretta Goggi decisa più mai a godersi la famiglia, e si riprende anche la conduzione del Festival di Sanremo. Un dopo Amadeus decisamente difficile, per lui, che sta modificando gradualmente il regolamento per adeguarlo ai suoi tempi e ai suoi ritmi, oltre che alla maniera in cui lui intende la manifestazione. 2025 e 2026, poi la grande incognita 2027 in cui potrebbe arrivare De Martino.

Stefano De Martino

Blindatissimo e strapagato, Stefano De Martino è il successore di Amadeus ad Affari tuoi e più in generale dell’access prime time di Rai1. L’ex ballerino, trascinatore di Stasera tutto è possibile e ottimo padrone di casa in Bar Stella, si prepara al salto di qualità già dall’avvio della prossima stagione televisiva. Da settembre, non si scherza più. Non che prima ne avesse intenzione, sia chiaro. Lo avevamo capito dalla scelta di lasciare la Arcobaleno Tre di Lucio Presta – che ne ha comunque favorito l’ascesa come conduttore – per passare alla scuderia di Beppe Caschetto. “È più potente di me”, aveva detto Presta in un’intervista: non abbiamo motivo di dubitarne, visto il numero di zeri del suo contratto.

Antonella Clerici

La conduttrice di Legnano – reduce da un delicato intervento chirurgico – è la Rai, espressa in tutte le sue forme possibili. Qui è nata, qui è cresciuta e ha raggiunto l’apice del successo sebbene abbia vissuto momenti difficilissimi, come quando è stata esclusa dai palinsesti senza una vera ragione. A riportarla in video ci aveva pensato Amadeus, affidandole una serata in co-conduzione a Sanremo, mentre l’ex direttore di Rai1 – Stefano Coletta – ne aveva preteso il ritorno in pianta stabile con un nuovo titolo in onda a mezzogiorno e una prima serata che le ha restituito il riscontro che meritava. Da qui, The Voice Senior e The Voice Kids, fiori all’occhiello del venerdì dell’Ammiraglia, e la possibilità concreta di riavvicinarsi al Festival di Sanremo.

Certo, Warner Bros. Discovery l’ha corteggiata, o – perlomeno – dai vertici sono arrivate voci di un certo apprezzamento della sua professionalità. E non sorprende: Antonella Clerici è una profonda conoscitrice del mezzo televisivo e ne è una grande appassionata. Basta ascoltarla parlare. La sua capacità di raccontare è rara e, in quello che fa, è davvero molto preparata. Azzardiamo? Sui suoi punti di forza è la migliore.

Alessandro Cattelan

È il battitore libero della tv pubblica. Alessandro Cattelan non è mai inquadrato, aggiungiamo mai banale. La sua conduzione è dinamica ma ancora troppo sganciata dai canoni classici della Rai e che sono quelli amati dal pubblico. Stasera c’è Cattelan è una bella prova, sebbene ancora relegata alla seconda serata, mentre Da vicino nessuno è normale è ancora troppo poco per chi sogna il Festival di Sanremo. E sì, perché prima o poi arriverà. Non è forse per questo che la Rai l’aveva strappato a Sky? Certo, l’exploit di Amadeus – inatteso per certi (molti) versi – ha frenato la sua corsa. C’è tempo. Lo rivedremo? Ma sì.

Caterina Balivo

La volta buona è stato confermato per la prossima stagione televisiva benché i risultati non siano stati all’altezza delle aspettative. Il programma è inoltre cambiato nel corso della sua prima stagione, lasciando più spazio all’attualità – scatenando perfino il disappunto di Milo Infante che non ha gradito la sovrapposizione con Ore 14 – e mostrandosi sempre più accattivante per il pubblico che col tempo si era abituato a Oggi è un altro giorno. La rivedremo nel 2024-2025? Sì.

Chi è libero

Ha concluso Viva Rai2! con una grande festa al Foro Italico alla quale hanno partecipato Amadeus e perfino Jovanotti. Fiorello ha però deciso di prendersi una pausa e tornare in tv solo quando avrà concepito nuove idee, come quella del morning show che ha fatto incetta di ascolti, ma non ha mai parlato di un suo possibile addio alla Rai. Non ha un contratto in essere ma ha anche specificato di non avere intenzione di seguire il suo amico Amadeus sul NOVE.

La presentazione dei palinsesti Rai è attesa entro la metà di luglio da Napoli.